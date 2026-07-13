Готовятся к усилению ПВО: союзники планируют обсудить помощь Украине, – Reuters

14 июля в Париже состоится встреча "Коалиции желающих", в ходе которой союзники обсудят укрепление противовоздушной обороны Украины и новые гарантии безопасности. Одной из главных тем станет обеспечение Киева дополнительными системами Patriot и SAMP/T для защиты от российских баллистических ракет.

Об этом сообщает Reuters.

Что известно об усилении помощи со стороны европейских союзников?

В мероприятии, которое пройдет в Париже, примет участие президент Украины Владимир Зеленский вместе с представителями 25 стран-партнеров. Союзники планируют обсудить общую позицию относительно будущих переговоров с Россией, а также механизмы гарантий безопасности для Украины.

По словам министра иностранных дел Франции Жан-Ноэля Барро, Россия продолжает целенаправленно наносить удары по гражданской инфраструктуре, а июнь стал одним из самых кровавых месяцев с начала полномасштабной войны. В Елисейском дворце сообщили, что особое внимание уделят укреплению противоракетной обороны Украины. Среди вариантов, которые будут рассматриваться, – закупка дополнительных американских ракет-перехватчиков для систем Patriot, ускорение поставок франко-итальянских комплексов SAMP/T, а также совместная разработка новых европейских систем ПВО с участием украинской оборонной промышленности.

Кроме того, на следующей неделе Европейский Союз планирует утвердить 21-й пакет санкций против России. Ожидается, что президент Франции Эммануэль Макрон также объявит о новых двусторонних инициативах, в частности в сфере совместного производства вооружений.

Еще одной темой переговоров станет проведение совместных военных учений стран-участниц "Коалиции желающих". По словам французской стороны, они должны помочь отработать взаимодействие будущих многонациональных сил поддержки Украины, однако такие учения не будут проводиться на украинской территории.

Напомним, Украина и Италия ведут переговоры о локализации производства современных зенитных ракет CAMM-ER. По данным издания La Repubblica, российская разведка уже пыталась получить информацию об этом сотрудничестве в сфере обороны. В случае успешной реализации проекта Украина сможет укрепить собственную систему ПВО и расширить возможности оборонной промышленности.

Стоит отметить, что, несмотря на заявление Дональда Трампа о возможности производства ракет для Patriot по американской лицензии, эксперты считают, что запуск такого производства в Украине займет не менее года. По данным Reuters, союзники рассматривают вариант размещения производства в Германии или другой европейской стране, а перенос мощностей в Украину возможен уже после завершения войны.