Про це пише Reuters.

Що відомо про посилення допомоги від європейських союзників?

У заході, який пройде в Парижі, візьме участь президент України Володимир Зеленський разом із представниками 25 країн-партнерів. Союзники планують обговорити спільну позицію щодо майбутніх переговорів із Росією, а також механізми гарантій безпеки для України.

За словами міністра закордонних справ Франції Жан-Ноеля Барро, Росія продовжує навмисно завдавати ударів по цивільній інфраструктурі, а червень став одним із найкривавіших місяців від початку повномасштабної війни. У Єлисейському палаці повідомили, що особливу увагу приділять посиленню протиракетної оборони України. Серед варіантів, які розглядатимуть, – закупівля додаткових американських ракет-перехоплювачів для систем Patriot, прискорення постачання франко-італійських комплексів SAMP/T, а також спільна розробка нових європейських систем ППО за участю української оборонної промисловості.

Крім того, наступного тижня Європейський Союз планує затвердити 21-й пакет санкцій проти Росії. Очікується, що президент Франції Еммануель Макрон також оголосить про нові двосторонні ініціативи, зокрема у сфері спільного виробництва озброєння.

Ще однією темою переговорів стане проведення спільних військових навчань країн-учасниць "Коаліції охочих". За словами французької сторони, вони мають допомогти відпрацювати взаємодію майбутніх багатонаціональних сил підтримки України, однак такі навчання не проводитимуться на українській території.

Нагадаємо, Україна та Італія ведуть переговори про локалізацію виробництва сучасних зенітних ракет CAMM-ER. За даними видання La Repubblica, російська розвідка вже намагалася отримати інформацію про цю оборонну співпрацю. У разі успішної реалізації проєкту Україна зможе посилити власну систему ППО та розширити можливості оборонної промисловості.

Варто зазначити, що попри заяву Дональда Трампа про можливість виробництва ракет для Patriot за американською ліцензією, експерти вважають, що запуск такого виробництва в Україні займе щонайменше рік. За даними Reuters, союзники розглядають варіант розміщення виробництва в Німеччині або іншій європейській країні, а перенесення потужностей до України можливе вже після завершення війни.