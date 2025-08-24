Россия уже вскоре может начать открыто угрожать НАТО. Все зависит от договоренностей с ее союзниками и их поддержки.

Аналитик по безопасности, эксперт по международной безопасности Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Тарас Жовтенко в эфире 24 Канала отметил, что президент России Владимир Путин может начать угрожать НАТО уже в сентябре. Разрешение на такие действия российский диктатор может получить в Пекине во время визита, куда также прибудет премьер-министр Индии Нарендра Моди.

Китай и Индия могут дать России "подушку безопасности"

Ключевым фактором станет то, к чему договорятся председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Индии Нарендра Моди. Ведь до недавнего времени они были конкурентами на Глобальном Юге. Сейчас же Пекин очень быстро сокращает дистанцию с Нью-Дели: отменены все практические ограничения на взаимную торговлю.

Пекин политически-экономически выражает поддержку Индии. Учитывая тарифы, которые ввела администрация Дональда Трампа против индийских НПЗ, закупки российской нефти. И все свидетельствует о том, что, скорее всего, Си и Моди договорятся в Пекине о том, чтобы объединить усилия и совместно противодействовать американским и западноевропейским санкциям в целом,

– сказал Тарас Жовтенко.

Он добавил, что если Китай и Индия будут иметь финансово-экономическую подушку безопасности, то отпадет необходимость заставлять Владимира Путина садиться за стол переговоров. Вероятно, ему дадут "зеленый свет" и на фронте НАТО, и в Украине.

Поэтому тезис о том, что Китай не может позволить России проиграть войну против Украины, остается актуальным. На самом деле это инструмент для Пекина, чтобы удержать Соединенные Штаты Америки, их ресурсы и внимание в Европе и не позволить американцам сосредоточиться на защите Тайваня и других союзников в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Если Китай получит дополнительные экономические ресурсы благодаря сотрудничеству с Индией, он будет иметь больше возможностей и времени для реализации именно этой стратегии.

К середине октября еще все должны быть "белые и пушистые", потому что все должны отпраздновать 80-летие ООН. К тому моменту ни Китай, ни путинская диктатура не будут делать никаких резких движений. А вот где-то с конца октября - начала ноября и вот окно по времени до февраля-марта 2026-го года, вот в этот период может происходить эскалация на Восточном фланге,

– сказал Тарас Жовтенко.

Он добавил, что все будет зависеть от двух ключевых факторов: во-первых, от ситуации на поле боя в Украине, а во-вторых – от того, как будут развиваться отношения между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным в контексте возможной двух- или трехсторонней встречи с участием украинского президента. Важными станут и перспективы, и политические настроения американского лидера.

Когда градус противостояния обострится?

В период от ноября 2025 года до февраля - марта 2026 года, по его словам, наступит "выборочный момент", который будет наиболее удобным для России, чтобы постепенно начать поднимать градус противостояния на восточном фланге НАТО.

Он добавил, что все будет зависеть от того, насколько за этот период Индия и Китай смогут успешно противостоять американским и европейским санкциям и, соответственно, поддерживать Россию, предоставляя ей как минимум финансово-экономическую "подушку безопасности".

Важной также станет реакция европейцев и "коалиции решительных". Ведь сейчас активно обсуждаются гарантии безопасности для Украины, однако пока они предусматривают реализацию только после прекращения боевых действий.

Впрочем, вероятно, союзникам придется реализовывать гарантии безопасности уже во время войны. Это будет означать и развертывание сил сдерживания на территории Украины в разгар активных боевых действий. То есть фронт будет оставаться горячим, Россия и в дальнейшем будет обстреливать украинскую территорию, и европейцам и американцам придется действовать быстрее.

Большой вопрос заключается в том, готовы ли к этому все участники "коалиции желающих". И еще больший вопрос – готов ли к таким шагам сам Дональд Трамп.

