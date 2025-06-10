Пока Россия не имеет ресурса для полноценной войны, но определенные действия может воплотить. Такое мнение 24 Каналу высказал политолог Олег Саакян, добавив, что это может произойти на море, а не на суше.

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Какие страны могут оказаться под угрозой

Прежде всего говорится о странах Балтии. Россия еще имеет флотские и воздушные возможности для этого, поэтому может провоцировать. Также не стоит исключать проведение операций под чужим флагом, например, имитацию гражданского противостояния, которое мы видели в Крыму.

Эта косвенная милитарная агрессия должна происходить как полицейская операция. В таком случае НАТО долго будет думать, что делать. Они начнут стягивать войска, чтобы защититься от вторжения, но противодействовать гибридными методами не могут,

– предположил Олег Саакян.

Тогда России удастся продемонстрировать, что НАТО не имеет механизмов для реагирования. Все это может произойти на фоне масштабных учений, например, "Запад – 2025". Так Кремль хочет спровоцировать к акциям неповиновения, к милитарной угрозе на Западе.

Но полномасштабную интервенцию страна-агрессор не осилит, ведь это может означать усиление санкций, более серьезные удары по территории России. Если в этой ситуации Китай подставит свое плечо, это будет свидетельствовать о противостоянии Пекина с НАТО и усилении сотрудничества Альянса с Тихоокеанским и Индо-Тихоокеанским регионами.

Европа готовится к провокациям

Вероятно, Китай будет готов поддержать Россию в серьезных масштабных провокациях только если захочет в этот момент реализовать собственную операцию в Южнокитайском море или Тайване.

Все это поставит на "растяжку" европейскую и американскую коалицию. Более того, США сейчас не в лучшей форме благодаря экспериментам Трампа в геополитике, а теперь еще и во внутренней,

– добавил политолог.

Немецкие политики также готовятся к тому, что нужно финансировать в собственную оборону. Они оценивают риски и понимают, что Россия может на них пойти. Но если создавать информационный контекст, тогда шансы реализации такой операции падают.

"В Европе понимают, что Россия готова и может принять любое решение, если для этого не будет достаточного сопротивления. Поэтому сейчас работают над тем, чтобы сдерживать Россию от таких планов", – подытожил политолог.

К слову, разведка Германии разоблачила планы Кремля. В частности в сообщении говорится, что Украина – это лишь "этап на пути к Западу". Для этого России не нужны танки, а только "зеленые человечки", которых она может направить, например, в Эстонию.