Речь идет даже не о Дональде Трампе, хотя его роль в остановке войны не менее важна. Подробнее о том, кому подвластен Путин, 24 Каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман.

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Один человек может надавить на Путина

Недавно президент США Дональд Трамп провел разговор со своим китайским коллегой Си Цзиньпином. Разговор в основном касался экономических отношений между странами, и не затрагивал вопросов Украины или Ирана. В то же время Трамп принял предложение Си посетить Китай. Уже личная встреча Си и Трампа вряд ли пройдет без разговора о российско-украинской войне.

Я согласен с тем, что Китаю под силу остановить войну, а также с тем, что Европа и США могут договориться с Китаем об остановке войны. Потому что бесполезно разговаривать с россиянами, в этом нет смысла. Решение о том, будет война дальше или нет – будут принимать в Китае,

– убежден Михаил Шейтельман.

Политтехнолог объяснил, что у Си Цзиньпина для этого есть все необходимые инструменты. И вопрос не заключается в том, послушает ли Владимир Путин Си. Дело в том, что спрашивать никто не будет.

"Китай может отрезать Россию от всего, что обеспечивает ее жизнедеятельность. Китай поставляет туда все, чтобы Россия могла воевать: еду, электронику, автомобили, станки, покупает нефть и газ – без этого Кремль ничего не может, вообще. Россия не просто зависима от Китая – Россия уже является частью Китая", – подчеркнул Шейтельман.

Впрочем основная проблема в том, что хоть Пекин имеет возможность остановить войну – просто так он этого не сделает. С ним необходимо договариваться, прежде всего об экономических вопросах, которые беспокоят Си Цзиньпина больше всего. Именно это может повлиять на его позицию по российско-украинской войне.