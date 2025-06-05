Он подчеркнул, что об Украине и России они не говорили. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пост Трампа в соцсети Truth Social.

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Трамп рассказал, о чем говорил с Си Цзиньпином

Как написал Трамп в соцсети Truth Social, их общение длилось примерно полтора часа и завершилось "очень положительным" результатом.

Только что завершил очень хорошую телефонный разговор с президентом Китая Си, в которым мы обсуждали некоторые детали нашего недавно заключенного и согласованного торгового соглашения,

– написал он.

Трамп также отметил договоренности, которые должны снять все сомнения относительно экспорта продукции, в которой использованы редкоземельные металлы. Он анонсировал дальнейшие переговоры Вашингтона и Пекина.

Американскую делегацию возглавят министр финансов Скотт Бессент, министр торговли Говард Лютник и торговый представитель США, посол Джеймисон Грир.

"Во время разговора президент Си любезно пригласил первую леди и меня с визитом в Китай, и я ответил тем же. Как президенты двух великих держав, это то, что мы оба планируем сделать", – добавил Трамп.

Трамп отдельно намеренно подчеркнул, что ни об Украине, ни о России, ни об Иране они не говорили.

Разговор был сфокусирован почти полностью на ТОРГОВЛЕ. Ничего не было обсуждено по России/Украине или Ирану,

– добавил Трамп.



Пост Трампа в TruthSocial

Напомним, New York Times писали, что Дональд Трамп может стремиться к договоренности о переделе сфер влияния между США, Россией и Китаем, что напоминает имперский стиль правления 19 века.