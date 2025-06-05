Він підкреслив, що про Україну і Росії вони не говорили. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пост Трампа у соцмережі Truth Social.

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Як написав Трамп у соцмережі Truth Social, їхнє спілкування тривало приблизно півтори години і завершилось "дуже позитивним" результатом.

Щойно завершив дуже хорошу телефонну розмову з президентом Китаю Сі, в яким ми обговорювали деякі деталі нашої нещодавно укладеної і погодженої торговельної угоди,

– написав він.

Трамп також наголосив на домовленостях, які повинні зняти всі сумніви щодо експорту продукції, у якій використані рідкісноземельні метали. Він анонсував подальші переговори Вашингтона та Пекіна.

Американську делегацію очолять міністр фінансів Скотт Бессент, міністр торгівлі Говард Лютнік та торговий представник США, посол Джеймісон Грір.

"Під час розмови президент Сі люб’язно запросив першу леді і мене з візитом до Китаю, і я відповів тим самим. Як президенти двох великих держав, це те, що ми обоє плануємо зробити", – додав Трамп.

Трамп окремо навмисно підкреслив, що ні про Україну, ні про Росію, ні про Іран вони не говорили.

Розмова була сфокусована майже повністю на ТОРГІВЛІ. Нічого не було обговорено щодо Росії/України або Ірану,

– додав Трамп.



Допис Трампа у TruthSocial

Нагадаємо, New York Times писали, що Дональд Трамп може прагнути домовленості про переділ сфер впливу між США, Росією та Китаєм, що нагадує імперський стиль правління 19 століття.