Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на публикацию дипломатического корреспондента Эдварда Вонга для The New York Times.

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Почему Трамп стремится договориться с Россией и Китаем

Автор отмечает, что на прошлой неделе Трамп заявил, что хочет нормализовать торговлю с Россией, якобы для того, чтобы уменьшить давление на Москву по урегулированию войны с Украиной. Также он пытается ограничить последствия собственной глобальной торговой войны, призывая лидера Китая позвонить ему.

Некоторые аналитики утверждают, что действия и заявления президента США свидетельствуют, что он, возможно, представляет себе мир, в котором каждая из трех так называемых "великих держав" – Соединенные Штаты, Китай и Россия – доминирует в своей части земного шара.

Это было бы возвращением к имперскому стилю правления 19 века,

– отмечает Вонг.

Так, Дональд Трамп заявил, что хочет забрать Гренландию у Дании, присоединить к США Канаду и восстановить американский контроль над Панамским каналом. По мнению журналиста, это является самым ярким признаком желания президента США расширить сферу американского влияния в Западном полушарии.

"Президент США критиковал союзников и говорил о возможности вывода американских войск со всего мира. Это может быть выгодным для России и Китая, которые стремятся уменьшить американское присутствие в Европе и Азии. Трамп часто хвалит президента России Владимира Путина и лидера Китая Си Цзиньпина как сильных и умных людей, которые являются его близкими друзьями", – говорится в материале.

Моника Даффи Тофт, профессор международной политики в Школе Флетчера Университета Тафтса, сказала, что лидеры Соединенных Штатов, России и Китая стремятся к "воображаемому прошлому, которое было бы более свободным и славным".

Некоторые внимательные наблюдатели за Дональдом Трампом, в частности чиновники из его первой администрации, предостерегают от мысли, что действия и заявления президента США являются стратегическими. Потому что хотя Трамп может иметь твердую позицию по ряду вопросов, в частности иммиграции и торговли, у него нет видения мирового порядка.

Интересно, что Китай все же не собирается уступать США в сфере влияния на Западном полушарии. Так, китайские чиновники угрожают помешать гонконгской компании продать свой бизнес, управляющей двумя портами в Панамском канале, американским инвесторам.

В то же время Америка также не планирует уступать свои партнерства в Азии. Госсекретарь США Марко Рубио, который имеет более традиционные взгляды на внешнюю политику, чем Дональд Трамп, утверждал, что Соединенные Штаты сохранят свои военные альянсы в Азии. Эти альянсы позволяют им базировать войска по всему региону.

Мы не говорим о сферах влияния. Соединенные Штаты – это индо-тихоокеанская страна. У нас есть отношения с Японией, Южной Кореей, Филиппинами. Мы собираемся продолжать эти отношения,

– сказал Рубио.

Как этот взгляд Трампа влияет на войну в Украине

Некоторые аналитики говорят, что подход Дональда Трампа к войне в Украине соответствует концепции сфер влияния.

"Соединенные Штаты ведут переговоры с другой большой державой – Россией – о том, как определить границы меньшей страны, и сами пытаются контролировать природные ресурсы", – пишет автор.

Эдвард Вонг отмечает, что Дональд Трамп стремится закрепить статус-кво в отношении некоторых временно оккупированных украинских территорий, что может быть расценено как попытка формализовать российский контроль над ними. Параллельно с этим, подписание соглашения о сотрудничестве в сфере полезных ископаемых, которое открывает доступ США к украинским ресурсам, вызывает беспокойство критиков. Они считают, что такой шаг может привести к де-факто разделу страны, что напоминает практики великих держав в колониальную эпоху.

Трамп предложил условия урегулирования, которые были бы выгодными преимущественно для России, в частности признание США суверенитета России над Крымом и признание российской оккупации больших территорий на Востоке Украины. На прошлой неделе Дональд Трамп, кажется, даже отказался от своего требования, чтобы Россия согласилась на немедленное прекращение огня с Украиной,

– говорится в материале.

Политика Трампа в отношении Путина и России, а также его постоянный скептицизм относительно роли Америки в НАТО, также вызвали беспокойство среди европейских стран относительно потенциального уменьшения присутствия США в их географической сфере. То же касается Тайваня и безопасности в Азии.