Впрочем, о чем именно говорил Трамп с Си Цзиньпином пока неизвестно. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Xinhuanet.

Смотрите также "Плохой парень": Трамп открыто критикует Зеленского, но мягче к Путину, – NYT

Что известно об отношениях Трампа и Си Цзиньпина

Прежде всего стоит заметить, что накануне разговора с Си Цзиньпином президент Соединенных Штатов, заявил, что ему нравится китайский лидер. В то же время Трамп назвал одно "но".

По его мнению, Си Цзиньпин является очень жестким и с ним трудно договориться. Однако Трамп считает, что разговор с лидером Китая поможет перезагрузить торговые переговоры между странами, которые сейчас находятся в достаточно напряженном состоянии.

Кроме этого, ранее Politico писало, что один из чиновников из окружения президента США рассказал, что Трамп "одержим идеей поговорить с Си". По словам источника, он убежден, что сможет уладить глубокие разногласия между двумя крупнейшими экономиками мира, лично поговорив с Си Цзиньпином.

Собеседник также отметил, что администрация находится под "большим давлением" из-за блокирования Китаем поставок в США критически важных минералов, которые являются ключевыми компонентами для всего: от производства автомобилей и электроники до производства боеприпасов.