Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на The New York Times. По информации издания, к Путину президент США относится мягче и даже считает, что тот может помочь с Ираном.

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Трамп не доверяет Зеленскому и хочет договариваться с Путиным

По данным журналистов, Трамп неоднократно заявлял, что Зеленский якобы "плохой парень" и обвинял его в подталкивании мира к ядерной войне. В то же время он признавал, что Украина борется против агрессора и имеет на это право. Несмотря на это, президент США открыто обсуждал планы по прекращению военной помощи Киеву.

Что касается Путина, то Трамп, хоть и разочарован российским диктатором, в целом относится к нему более снисходительно. Накануне он даже похвастался телефонным разговором с Путиным и заявил, что тот согласился помочь с Ираном, чтобы тот не получил ядерное оружие.

К слову, Дональд Трамп публично и неоднократно обещал, что "остановит войну в Украине за 24 часа", однако журналисты напоминают: именно он вывел США из ядерной сделки с Ираном в 2018 году. Страны, которая теперь поставляет дроны для российских атак по украинским городам.