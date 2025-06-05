Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на статью Айвора Беннетта, московского корреспондента Sky News.

К теме Отвлечение внимания и продвижение нарративов: в ISW объяснили, как Путин использовал разговор с Трампом

Как Путин пытается вернуть расположение США

Айвор Беннетт напомнил, что прошло всего 10 дней с тех пор, как Дональд Трамп назвал Владимира Путина сумасшедшим после серии российских атак на Украину.

Однако теперь, когда взрывы раздаются в стране-агрессоре, создается впечатление, что российский президент увидел возможность вернуть себе расположение Вашингтона. Поэтому Владимир Путин стал играть в жертву.

Например, глава Кремль заявил, что его телефонный разговор с Дональдом Трампом был сосредоточен на украинских атаках "на российских мирных жителей". А перед этим Путин обвинил власти Украины в том, что это "террористическая организация".

Нынешнему киевскому режиму совсем не нужен мир. О чем тут говорить? Как мы можем договариваться с теми, кто полагается на террор?

– цинично говорил президент страны-агрессора.

Журналист отметил, что сама Россия в течение последних 3 лет нацеливается на мирных украинцев, обстреливая их города. Однако этого факта Путин решил не говорить, при этом полностью находясь в режиме "жертвы".

"Цель, по моему мнению, заключается в том, чтобы перевернуть ситуацию по Украине, выставить себя потерпевшей стороной и заставить Дональда Трампа поверить, что Россия имеет право ответить на атаку беспилотников на ее стратегические бомбардировщики. Тактика вполне могла сработать", – пишет Айвор Беннетт.

В частности, Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social, что "президент Путин действительно заявил, и очень решительно, что ему придется отреагировать на недавнюю атаку на аэродромы".

Пытался ли он отговорить Путина от ответа? Мы не знаем, но похоже, что это не так. Однако даже если Трамп и сделал это, то все равно сам объявил о российских ответных мерах (на атаку Украины по авиабазам – 24 Канал),

– пишет автор.

Он отмечает, что хотя Путин обсудил атаку дронами по российским аэродромам с Трампом, однако он до сих пор не прокомментировал это публично – уже четыре дня подряд.

По словам Беннетта, Россия хочет, чтобы ее считали жертвой, но она не хочет иметь слабый вид, поэтому такая позорная атака не попадает в заголовки новостей.