Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

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Как Путин использовал разговор с Трампом

Помощник главы Кремля Юрий Ушаков заявлял, что Путин жаловался Трампу на сход поездов с рельсов в нескольких регионах России.

Также в зону его жалоб входили и вопросы украинских ударов по российским военным авиабазам 1 июня во время операции СБУ "Паутина" и переговоры между украинской и российской делегациями в Стамбуле 2 июня.

В частности, Путин заявил Трампу, что якобы Украина "несет ответственность за сход поездов".

В то же время приспешник кремлевского диктатора Ушаков отметил, мол, Россия "не поддалась" и присутствовала на переговорах в Стамбуле несмотря на, как он заявил, "провокации" Киева.

Заявления Путина Трампу также, вероятно, направлены на то, чтобы отвлечь внимание от собственной незаинтересованности России в переговорах и подготовки к длительным военным действиям, чтобы избежать возможных будущих санкций США, выставив Украину плохим игроком,

– говорится в отчете ISW.

К слову, Путин впервые поговорил с новым Папой Римским. Во время их дискуссии глава Кремля жаловался на Украину.