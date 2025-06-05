Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на статтю Айвора Беннетта, московського кореспондента Sky News.

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Як Путін намагається повернути прихильність США

Айвор Беннетт нагадав, що минуло лише 10 днів відтоді, як Дональд Трамп назвав Владіміра Путіна божевільним після серії російських атак на Україну.

Однак тепер, коли вибухи лунають у країні-агресорці, створюється враження, що російський президент побачив можливість повернути собі прихильність Вашингтона. Тож Владімір Путін став грати у жертву.

Наприклад, глава Кремль заявив, що його телефонна розмова з Дональдом Трампом була зосереджена на українських атаках "на російських мирних жителів". А перед цим Путін звинуватив владу України в тому, що це "терористична організація".

Нинішньому київському режиму зовсім не потрібен мир. Про що тут говорити? Як ми можемо домовлятися з тими, хто покладається на терор?

– цинічно казав президент країни-агресорки.

Журналіст наголосив, що сама Росія протягом останніх 3 років націлюється на мирних українців, обстрілюючи їхні міста. Проте цього факту Путін вирішив не говорити, при цьому повністю перебуваючи у режимі "жертви".

"Мета, на мою думку, полягає в тому, щоб перевернути ситуацію щодо України, виставити себе потерпілою стороною та змусити Дональда Трампа повірити, що Росія має право відповісти на атаку безпілотників на її стратегічні бомбардувальники. Тактика цілком могла спрацювати", – пише Айвор Беннетт.

Зокрема, Дональд Трамп написав у соцмережі Truth Social, що "президент Путін справді заявив, і дуже рішуче, що йому доведеться відреагувати на нещодавню атаку на аеродроми".

Чи намагався він відмовити Путіна від відповіді? Ми не знаємо, але схоже, що це не так. Проте навіть, якщо Трамп і зробив це, то однаково сам оголосив про російські заходи у відповідь (на атаку України по авіабазах – 24 Канал),

– пише автор.

Він зауважує, що хоча Путін обговорив атаку дронами по російських аеродромах з Трампом, проте він досі не прокоментував це публічно – вже чотири дні поспіль.

За словами Беннетта, Росія хоче, щоб її вважали жертвою, але вона не хоче мати слабкий вигляд, тому така ганебна атака не потрапляє до заголовків новин.