Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение Трампа в своей соцсети Truth Social.

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Трамп признался в симпатии к лидеру Китая

Президент США написал, что китайский лидер всегда ему нравился.

Мне нравится президент Китая Си Цзиньпин, всегда нравился, и всегда будет, но он очень жесткий, и с ним очень трудно договориться,

– отметил Трамп.

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Отметим, что Трамп считает, что разговор с лидером Китая поможет перезагрузить торговые переговоры между странами, которые находятся в напряженности, говорится в материале Politico.

Один из чиновников из окружения лидера США рассказал, что Трамп "одержим идеей поговорить с Си".

По словам источника, Трамп убежден, что сможет уладить глубокие разногласия между двумя крупнейшими экономиками мира, лично поговорив с Си.

Собеседник отметил, что администрация находится под "большим давлением" из-за блокирования Китаем поставок в США критически важных минералов, которые являются ключевыми компонентами для всего, от производства автомобилей и электроники до производства боеприпасов.

"Я не думаю, что Си слишком заинтересован в экспорте редкоземельных металлов или магнитов в США, он четко выразил свою позицию", – сказал собеседник.

Хотя, по его словам, существует "большая вероятность", что Си все же ответит на звонок, чтобы по крайней мере выслушать Трампа.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила ранее журналистам, что лидеры "вероятно, поговорят на этой неделе". Но чиновник Белого дома на правах анонимности сказал, что звонок еще не запланирован.

Чиновники с китайской стороны также заявили, что не имеют никакой информации о разговоре лидеров.