Про це пише 24 Канал з посиланням на допис Трампа у своїй соцмережі Truth Social.

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Трамп зізнався в симпатії до лідера Китаю

Президент США написав, що китайський лідер завжди йому подобався.

Мені подобається президент Китаю Сі Цзіньпін, завжди подобався, і завжди буде, але він дуже жорсткий, і з ним дуже важко домовитися,

– зазначив Трамп.

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Зазначимо, що Трамп вважає, що розмова з лідером Китаю допоможе перезавантажити торговельні переговори між країнами, які перебувають у напруженості, ідеться в матеріалі Politico.

Один з посадовців з оточення лідера США розповів, що Трамп "одержимий ідеєю поговорити з Сі".

За словами джерела, Трамп переконаний, що зможе залагодити глибокі розбіжності між двома найбільшими економіками світу, особисто поговоривши із Сі.

Співрозмовник зазначив, що адміністрація перебуває під "великим тиском" через блокування Китаєм поставок до США критично важливих мінералів, які є ключовими компонентами для всього, від виробництва автомобілів і електроніки до виробництва боєприпасів.

"Я не думаю, що Сі надто зацікавлений в експорті рідкісноземельних металів або магнітів до США, він чітко висловив свою позицію", – сказав співрозмовник.

Хоча, за його словами, існує "велика ймовірність", що Сі все ж відповість на дзвінок, щоб принаймні вислухати Трампа.

Речниця Білого дому Керолайн Левітт заявила раніше журналістам, що лідери "ймовірно, поговорять цього тижня". Але чиновник Білого дому на правах анонімності сказав, що дзвінок ще не запланований.

Посадовці з китайської сторони також заявили, що не мають жодної інформації щодо розмови лідерів.