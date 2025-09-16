Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что война России против Украины вряд ли завершится в краткосрочной перспективе.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Гутерриша на пресс-конференции.

Как в ООН оценивают перспективы окончания войны?

Антониу Гутерреш заявил, что не имеет оптимизма относительно быстрого начала мирного процесса в Украине.

Наша позиция очень четкая – нам нужно немедленное прекращение огня, но такое, что привело бы к решению на основе Устава ООН, международного права и резолюций Генеральной Ассамблеи,

– в то же время отметил он.

По словам генсека ООН, сейчас Россия решительно сопротивляется идее перемирия и настаивает на необходимости глобального соглашения, которого "крайне трудно достичь".

Поэтому, боюсь, мы можем быть свидетелями продолжения этой войны по меньшей мере еще некоторое время, при этом насилие сейчас особенно драматическое, потому что оказывает огромное влияние на гражданское население, что является абсолютно печальным,

– подчеркнул Гутерреш.

Чиновник отметил, что не имеет оптимизма по этому вопросу, ведь позиции сторон кардинально различаются: Украина настаивает на сохранении территориальной целостности, тогда как Россия стремится оккупировать значительные части ее территории.

