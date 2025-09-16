Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що війна Росії проти України навряд чи завершиться в короткостроковій перспективі.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Гутерріша на пресконференції.

Як в ООН оцінюють перспективи закінчення війни?

Антоніу Гутерреш заявив, що не має оптимізму щодо швидкого початку мирного процесу в Україні.

Наша позиція дуже чітка – нам потрібне негайне припинення вогню, але таке, що призвело б до рішення на основі Статуту ООН, міжнародного права та резолюцій Генеральної Асамблеї,

– водночас зазначив він.

За словами генсека ООН, наразі Росія рішуче чинить опір ідеї перемир'я і наполягає на необхідності глобальної угоди, якої "вкрай важко досягти".

Тому, боюся, ми можемо бути свідками продовження цієї війни щонайменше ще якийсь час, при цьому насильство зараз особливо драматичне, бо чинить величезний вплив на цивільне населення, що є абсолютно сумним,

– наголосив Гутерреш.

Посадовець зазначив, що не має оптимізму щодо цього питання, адже позиції сторін кардинально різняться: Україна наполягає на збереженні територіальної цілісності, тоді як Росія прагне окупувати значні частини її території.

Мирні переговори: останні новини