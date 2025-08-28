Прогноз неутешительный: глава МИД Италии оценил перспективы завершения войны в Украине
- Глава МИД Италии Таяни заявил, что маловероятно, что война в Украине завершится до конца года.
- Новым послом Италии в России назначили Стефано Бельтраме, который ранее был послом в Вене.
Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни сделал пессимистический прогноз относительно окончания войны в Украине. По его словам, вряд ли она завершится до конца этого года.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на Corriere Della Sera.
Смотрите также Путин хочет "кастрированную" Украину: Politico назвало, почему он вряд ли встретится с Зеленским
Как в Италии оценивают шансы завершения войны в Украине до конца года?
Таяни сообщил, что новым послом Италии в России назначили Стефано Бельтраме. Ранее он был послом в Вене и сейчас работает дипломатическим советником министра экономики и финансов Италии Джанкарло Джорджетти.
Глава МИД также прокомментировал перспективы завершения войны России против Украины.
"Не хочу быть пессимистом, но трудно ожидать, что в Украине удастся достичь переговорного решения до конца года", – отметил Таяни.
Каковы прогнозы относительно завершения войны в Украине в мире?
- Накануне президент Бразилии Лула да Силва заявил, что война России и Украины уже "подходит к концу". В то же время он раскритиковал решение ЕС об увеличении расходов на перевооружение всех стран-членов.
- В то же время спецпредставитель президента США Стив Уиткофф выражал надежду, что завершить войну в Украине удастся до конца 2025 года. Он также считает, что Дональд Трамп должен получить Нобелевскую премию мира за его усилия в урегулировании конфликтов.
- Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс также выражал надежду, что война в Украине завершится не позднее чем через полгода. Он добавил, что Соединенные Штаты видят два ключевых вопроса для мирного урегулирования – территории и гарантии безопасности.