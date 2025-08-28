Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни сделал пессимистический прогноз относительно окончания войны в Украине. По его словам, вряд ли она завершится до конца этого года.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Corriere Della Sera.

Как в Италии оценивают шансы завершения войны в Украине до конца года?

Таяни сообщил, что новым послом Италии в России назначили Стефано Бельтраме. Ранее он был послом в Вене и сейчас работает дипломатическим советником министра экономики и финансов Италии Джанкарло Джорджетти.

Глава МИД также прокомментировал перспективы завершения войны России против Украины.

"Не хочу быть пессимистом, но трудно ожидать, что в Украине удастся достичь переговорного решения до конца года", – отметил Таяни.

Каковы прогнозы относительно завершения войны в Украине в мире?