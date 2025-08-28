Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні зробив песимістичний прогноз щодо закінчення війни в Україні. За його словами, навряд чи вона завершиться до кінця цього року.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Corriere Della Sera.

Дивіться також Путін хоче "кастровану" Україну: Politico назвало, чому він навряд чи зустрінеться із Зеленським

Як в Італії оцінюють шанси завершення війни в України до кінця року?

Таяні повідомив, що новим послом Італії в Росії призначили Стефано Бельтраме. Раніше він був послом у Відні і нині працює дипломатичним радником міністра економіки та фінансів Італії Джанкарло Джорджетті.

Голова МЗС також прокоментував перспективи завершення війни Росії проти України.

"Не хочу бути песимістом, але важко очікувати, що в Україні вдасться досягти переговорного рішення до кінця року", – зазначив Таяні.

Якими є прогнози щодо завершення війни в Україні у світі?