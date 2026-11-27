Лидеры стран ЕС готовятся к открытому противостоянию с Трампом из-за цифрового налога, оборонных заказов и финансирования Украины. Европейские чиновники объясняют такую неуступчивость тем, что им уже нечего терять.

Как сообщает издание Politico, предложенный президентом Европейского совета Антониу Коштой проект семилетнего бюджета ЕС предусматривает взимание сборов с компаний, чей глобальный оборот превышает 750 миллионов евро, из которых 50 миллионов приходится на Европу. Среди плательщиков могут оказаться такие гиганты, как Google, Meta и Amazon.

Каковы подробности?

Макрон заявил, что Франция поддерживает эту идею еще с 2018 года, а Европа имеет "полное право" ввести сбор из-за несоблюдения Соединенными Штатами международных налоговых соглашений в рамках ОЭСР.

В Госдепартаменте США уже выступили против этой инициативы, поэтому председатель торгового комитета Европарламента Бернд Ланге ожидает "определенных проблем" с Вашингтоном.

Европейский приоритет закрывает контракты для американцев

Проект бюджета также закрепляет европейский приоритет в оборонной и космической сферах, что фактически исключает американские компании из финансируемых союзом контрактов. Вашингтон раскритиковал такие ограничения, отметив в сентябрьском документе, что они ослабляют конкурентоспособность и безопасность союза.

Среди стран блока возникли единичные протесты: министр обороны Штефан-Раду Опря подчеркнул, что Румынии нужны американские технологии в Европе. В то же время внутри ЕС нет единодушия и по поводу цифрового налога, против которого выступают Швеция и Ирландия, а Люксембург выражает оговорки.

Дипломаты и депутаты объясняют рост решимости Брюсселя поражением Республиканской партии на промежуточных выборах, многолетними торговыми конфликтами и противоречиями по поводу поддержки Киева.

Американцы платят цену за то, что были такими агрессивными по отношению к нам. Если мы этого не сделаем, мы все равно заплатим,

– отметил дипломат ЕС на условиях анонимности.

Другой европейский дипломат добавил, что из-за давления и несбалансированных соглашений союзу больше нечего терять.

"У нас не так много поддержки для Украины. Нам пришлось согласиться на несбалансированное торговое соглашение. Они по-прежнему сильно давят. Так что нам терять?" – сказал он.

Помощь Украине остается неизменной, несмотря на нарекания

Во время разговора 19 ноября Трамп жаловался на трату миллиардов на финансовую помощь и вооружение для Украины. Однако европейские лидеры фактически проигнорировали эти претензии и рассматривают вопрос о предоставлении нового кредита на 45 млрд евро на 2027 год.

Всего в бюджете ЕС предусмотрено 100 миллиардов евро для Украины, а чиновники продолжают обсуждать дополнительные займы, несмотря на отказ четырех стран участвовать в финансировании.

Напомним, 19 ноября Трамп позвонил на встречу "Коалиции желающих" в Берлине и поставил под сомнение целесообразность масштабной помощи Украине после своих встреч с Путиным и Си Цзиньпином в Шэньчжэне, при этом пообещав не принимать решений по поводу войны без Зеленского.

Президент Украины Владимир Зеленский впоследствии отметил, что не воспринял слова Трампа как угрозу, напомнив о его позиции, согласно которой Европа могла бы направить эти средства на собственные нужды после завершения войны.