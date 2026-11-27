Як повідомляє видання Politico, запропонований президентом Європейської ради Антоніу Коштою проєкт семирічного бюджету ЄС передбачає збір із компаній із глобальним оборотом понад 750 мільйонів євро, з яких 50 мільйонів припадає на Європу. Серед платників можуть опинитися такі гіганти, як Google, Meta та Amazon.

Adv

популярні відео

Які подробиці?

Макрон заявив, що Франція підтримує цю ідею ще з 2018 року, а Європа має "повне право" запровадити збір через недотримання Сполученими Штатами міжнародних податкових угод у межах ОЕСР.

У Держдепартаменті США вже виступили проти цієї ініціативи, через що голова торговельного комітету Європарламенту Бернд Ланге очікує "певних проблем" із Вашингтоном.

Європейський пріоритет закриває контракти для американців

Проєкт бюджету також закріплює європейський пріоритет в оборонній та космічній сферах, що фактично виключає американські компанії з фінансованих союзом контрактів. Вашингтон розкритикував такі обмеження, зазначивши у вересневому документі, що вони послаблюють конкурентоспроможність і безпеку об'єднання.

Реклама

Серед країн блоку виникли поодинокі протести: міністр оборони Штефан-Раду Опря наголосив, що Румунії потрібні американські технології в Європі. Водночас усередині ЄС немає одностайності й щодо цифрового податку, проти якого виступають Швеція та Ірландія, а Люксембург висловлює застереження.

Дипломати та депутати пояснюють зростання рішучості Брюсселя поразкою Республіканської партії на проміжних виборах, багаторічними торговельними конфліктами та суперечностями щодо підтримки Києва.

Американці платять ціну за те, що були такими агресивними щодо нас. Якщо ми цього не зробимо, ми все одно заплатимо– зазначив дипломат ЄС на умовах анонімності.

Інший європейський дипломат додав, що через тиск і незбалансовані угоди союзу більше нічого втрачати.

"У нас небагато підтримки для України. Нам довелося погодитися на незбалансовану торговельну угоду. Вони й далі сильно тиснуть. Тож що нам втрачати?", – сказав він.

Реклама

Допомога Україні залишається непохитною попри нарікання

Під час розмови 19 листопада Трамп скаржився на витрачання мільярдів на фінансову допомогу та озброєння для України. Проте європейські лідери фактично проігнорували ці претензії та розглядають надання нового кредиту на 45 млрд євро на 2027 рік.

Загалом у бюджеті ЄС передбачено 100 мільярдів євро для України, а чиновники продовжують обговорювати додаткові позики, незважаючи на відмову чотирьох країн брати участь у фінансуванні.

Нагадаємо, 19 листопада Трамп зателефонував на зустріч Коаліції охочих у Берліні та поставив під сумнів доцільність масштабної допомоги Україні після своїх зустрічей із Путіним і Сі Цзіньпіном у Шеньчжені, водночас пообіцявши не ухвалювати рішень щодо війни без Зеленського.

Президент України Володимир Зеленський згодом зазначив, що не сприйняв слова Трампа як погрозу, нагадавши його позицію про те, що Європа могла б спрямувати ці кошти на власні потреби після завершення війни.