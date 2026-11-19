Причиною стала Україна. Про це повідомляє Politico.

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Що відомо про дзвінок?

У четвер, 19 листопада, у китайському Шеньчжені проходив другий день саміту АТЕС. Під час нього Дональд Трамп зустрічався із Сі Цзіньпіном та Володимиром Путіним.

Того ж дня в Берліні проходило засідання Коаліції охочих. На ній десятки політиків зустрілись, щоб обговорити подальшу підтримку України у війні проти Росії.

Президент США зателефонував на зустріч європейських союзників. Про це повідомляє видання з посиланням на чотирьох європейських чиновників.

Очільник Білого дому розкритикував Європу за подальші витрати на військову допомогу Києву. Трамп заявив, що Путін серйозно налаштований на мирні переговори щодо України. Під час розмови Трамп рішуче висловив свій скептицизм щодо подальшої мільярдної допомоги Україні так Коаліцією охочих. Білий дім не одразу відповів на запит про коментар.

Володимир Зеленський під час пресконференції у Берліні заявив, що російський диктатор не бажає миру. Президент України підкреслив, що за останній рік очільник Кремля відкинув усі пропозиції по деескалації.