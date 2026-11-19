Російське керівництво послідовно відкидає будь-які миротворчі пропозиції. Про це глава держави заявив під час зустрічі з журналістами.

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Що сказав Зеленський?

Президент України підкреслив, що російський диктатор не бажає миру. Путін відкинув всі можливі пропозиції зупинки бойових дій протягом року.

За словами Зеленського, пропозиції лунали від різних партнерів. Серед них були:

деескалація щодо енергетики;

деескалація щодо Чорного моря;

інші формати припинення вогню.

На все в Росії відповіли одне – відмовились– зазначив президент.

Натомість країна-агресорка продовжує тероризувати цивільне населення. У четвер, 19 листопада, в Україні відомо про десятки поранених. Також відомо про загиблих. Президент висловив співчуття всім рідним і близьким постраждалих.

Нагадаємо, що Путін знову звинувачував Україну та Європу в неготовності до мирного врегулювання. Російський диктатор, який перебуває при владі 26 років стверджує, що Київ нібито уникає завершення війни через небажання провести вибори.