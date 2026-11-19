Як повідомляють пропагандистські медіа, глава держави заявив про відкритість Москви до діалогу щодо параметрів європейської безпеки.

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Які подробиці?

Росія готова обговорювати власні вимоги в цій сфері, оскільки вважає їх повністю законними.

При цьому президент акцентував, що переговорний процес наразі заблокований через відмову протилежної сторони від поступок. За його словами, західні столиці разом із Києвом демонструють небажання враховувати позицію Москви.

Головним мотивом затягування бойових дій Путін назвав політичні процеси всередині України. Глава держави стверджує, що припинення збройного протистояння змусить українське керівництво негайно оголосити про проведення виборів.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що Сі Цзіньпін, Дональд Трамп і Володимир Путін 19 листопада оприлюднили спільну заяву, у якій наголосили на неприпустимості ядерної війни та необхідності зменшення глобальних безпекових ризиків.

Також лідери домовилися сприяти реформуванню ООН, щоб підвищити її ефективність у підтриманні миру та реагуванні на міжнародні виклики.