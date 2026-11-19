Путин отклонил все предложения о прекращении огня / Getty Images (иллюстративное изображение)
В четверг, 19 ноября, Владимир Зеленский встретился с участниками "Коалиции желающих" в Берлине. Президент Украины подчеркнул, что Москва не хочет мира.
Российское руководство последовательно отвергает любые миротворческие предложения. Об этом глава государства заявил во время встречи с журналистами.
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Что сказал Зеленский?
Президент Украины подчеркнул, что российский диктатор не желает мира. Путин отверг все возможные предложения о прекращении боевых действий в течение года.
По словам Зеленского, предложения поступали от различных партнеров. Среди них были:
- деэскалация в сфере энергетики;
- деэскалация в отношении Черного моря;
- другие форматы прекращения огня.
На все в России ответили одно – отказались
Вместо этого страна-агрессор продолжает терроризировать гражданское население. В четверг, 19 ноября, в Украине известно о десятках раненых. Также известно о погибших. Президент выразил соболезнования всем родным и близким пострадавших.
Напомним, что Путин снова обвинял Украину и Европу в неготовности к мирному урегулированию. Российский диктатор, находящийся у власти 26 лет, утверждает, что Киев якобы избегает завершения войны из-за нежелания провести выборы.
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