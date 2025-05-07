С участием 125 бортов: Пакистан и Индия провели один из крупнейших боев в современной авиации, – CNN

Индия и Пакистан в ночь на 7 мая, вероятно, провели один из самых длинных и крупнейших в современной авиации бой. Всего было задействовано более 100 истребителей.

По данным пакистанских чиновников, Индия потеряла 5 своих самолетов, но пока эта информация не подтверждена. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

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Ни Индия, ни Пакистан не покидали своего воздушного пространства

Источники CNN утверждают, что бой с участием 125 истребителей длился более часа. Во время него ни одна из сторон не покидала собственного воздушного пространства.

Утверждается, что "обмен ракетными обстрелами" иногда происходил на расстоянии более 160 километров.

Ни одна из сторон не была готова отправить своих пилотов через границу из-за гораздо меньшего воздушного боя в 2019 году. Пилота ВВС Индии сбили на территории Пакистана и показали на параде по телевидению, прежде чем вернуть его в Индию. По его словам (источники – 24 Канал), на этот раз ни одна из сторон не хотела такого унижения,

– рассказали в CNN.

По словам источника, иногда пилоты Индии совершали несколько налетов на цели. Пакистан утверждает, что делал все, чтобы предупредить гражданских, которые могли быть потенциальными целями – военным таки якобы удалось минимизировать потери среди населения.

Также несмотря на то, что Пакистан заявил о сбитии 5 индийских самолетов, военные аналитики отмечают, что этому нет подтверждения. Сейчас есть данные только о катастрофе одного истребителя в Кашмире – вероятно, это "Рафаль" ВВС Индии.

"Некоторые другие заявления об обломках самолетов на земле по всему полю, распространяемых в социальных сетях, были распознаны как старые кадры, причем даже не из этого региона. Последние заявления Пакистана, безусловно, содержат немного преувеличения", – пишет CNN.

Издание отмечает, что подробности покрыты "туманом войны".