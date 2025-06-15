Иран готов к соглашению об отказе от ядерного оружия, однако не хочет остаться без ядерных прав

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что страна готова к соглашению о лишении себя права владения ядерным оружием. Впрочем, Иран хотел бы оставить за собой ядерные права.

Израильскую атаку Иран считает попыткой срыва переговоров по ядерной программе. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Зеркало недели" і Clash Report.

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Иран готов продолжить переговоры о ядерном оружии

Мы готовы к любой сделке, направленной на предотвращение появления у Ирана ядерного оружия. Но, если цель сделки – лишить Иран его ядерных прав, то мы к такой сделке не готовы,

– заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи.

По его словам, атака Израиля направлена на срыв переговоров по ядерной программе Ирана. Тегеран "сожалеет, что США поддержали это нападение".

"Иран получил от США сообщение о том, что Вашингтон не принимал и не будет принимать участия в атаках Израиля, но Тегеран не верит им", – заявил он.

Он отметил, что Иран прекратит атаки по Израилю, если тот прекратит "агрессию против исламской республики".

В то же время представитель комиссии национальной безопасности парламента Ирана Эбрахим Резаи считает, что стране пора выйти из договора о нераспространении ядерного оружия.

ЦАХАЛ призывает иранцев эвакуироваться из районов размещения предприятий ВПК Ирана, ведь эти объекты и в дальнейшем будут под ударами.