Израильская "Паутина": WSJ рассказал, как благодаря дронам на грузовиках Израиль уничтожил ПВО Ирана

Израильская разведка Моссад после нескольких месяцев подготовки провела масштабную спецоперацию в Иране, незаметно завозя туда комплектующие к дронам. Они позже сыграли ключевую роль в уничтожении систем противовоздушной обороны Исламской Республики.

Операция напоминает украинскую "Паутину", направленную на поражение стратегической авиации России. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Wall Street Journal.

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Как Моссад уничтожил значительную часть ПВО Ирана

По данным израильских СМИ, детали для беспилотников вместе со взрывчаткой доставлялись в Иран в чемоданах, грузовиках и контейнерах, используя обычные коммерческие маршруты. Сборка дронов осуществлялась уже непосредственно на месте. Перед тем в третьих странах израильские инструкторы подготовили лидеров агентурных групп к управлению БПЛА, а те уже обучали свои команды.

Команды агентов Моссада были заранее размещены вблизи стратегических объектов – зенитно-ракетных систем и пусковых установок. После начала операции одни группы выводили из строя ПВО, тогда как другие наносили удары по ракетным системам и логистическим средствам, в частности грузовиках, перевозивших боеприпасы.

Агенты израильской разведки готовятся к запуску дронов по целям в Иране: смотрите видео

В результате этой тщательно спланированной операции были уничтожены десятки иранских ракет еще до их запуска. Это позволило Израилю оперативно установить преимущество в воздухе, минимизировав угрозы для своих самолетов.

Иранские медиа призвали граждан быть бдительными в отношении пикапов и грузовиков, откуда могут запускаться израильские дроны. Ранее CNN сообщал, что Моссад создал на территории Ирана скрытую базу для запуска беспилотников и размещения ударных систем на гражданском транспорте.