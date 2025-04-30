Готовят переговоры: в США отреагировали на обострение ситуации между Индией и Пакистаном

США готовят переговоры между государственным секретарем Марко Рубио и министрами иностранных дел Индии и Пакистана, Вашингтон поддерживает связь с обеими странами.

Соответствующее заявление во вторник, 29 апреля, во время брифинга сделала пресс-секретарь Госдепа США Тэмми Брюс, передает 24 Канал. США призывают Нью-Дели и Исламабад не прибегать к эскалации.

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Как отреагировали в США на конфликт

Тэмми Брюс рассказала, что сейчас Вашингтон обращается что Нью-Дели и Исламабаду "по ситуации в Кашмире, Индии и Пакистане" с призывом "не обострять ситуацию".

По ее словам, госсекретарь США Марко Рубио ожидает переговоры с министрами иностранных дел Пакистана и Индии "уже сегодня или завтра", то есть 29 – 30 апреля.

Он поощряет других национальных лидеров, других министров иностранных дел также обратиться к странам по этому вопросу,

– заявила она.

Пресс-секретарь также отметила, что США следят за развитием событий в этом регионе, и поддерживает связь с правительствами Индии и Пакистана "не только на уровне министров иностранных дел, а на многих уровнях".

Напомним, накануне Clash Report сообщило, что вдоль международной границы между Индией и Пакистаном начались боевые столкновения. Войска столкнулись в секторе Паргвал-Ахнур штата Джамму.