Сколько целей США поразили в Иране: военное командование раскрыло детали

США нанесли тысячи ударов по объектам Ирана в рамках операции "Эпическая ярость". Под атаками оказались различные элементы военной инфраструктуры страны.

Об этом объявили в Центральном командовании вооруженных сил США, пишет The Wall Street Journal.

Что известно об ударах США по Ирану?

С начала операции в Иране 28 февраля Штаты ударили более чем по 5 тысячам целей. Среди них: места расположения пусковых установок для баллистических ракет, системы противовоздушной обороны и объекты Корпуса стражей исламской революции.

Кроме этого Центральное командование заявило об уничтожении или повреждении более 50 судов Ирана.

Что нового известно о возможности завершить конфликт между США и Ираном?