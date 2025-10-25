"Никакой безумной войны, пожалуйста": Мадуро обратился к Трампу на фоне обострения

На фоне развертывания американских войск в Карибском бассейне президент Венесуэлы Николас Мадуро обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой избежать войны между странами.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на France24.

Что сказал Мадуро Трампу?

По данным издания, после того, как американский президент недавно заявил, что санкционировал тайные операции против Венесуэлы на фоне военной кампании, Николас Мадуро выступил против войны.

Нет войне, ни войне. Только мир, только мир, мир навсегда, мир навсегда. Никакой безумной войны, пожалуйста,

– заявил он.

Что этому предшествовало?