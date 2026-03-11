ВМС США отказывают в сопровождении судов в Ормузском проливе, – Reuters

Военно-морские силы США пока не могут обеспечить сопровождение торговых судов через Ормузский пролив из-за слишком высокого риска атак. Поэтому ключевой морской маршрут для экспорта нефти с Ближнего Востока остается фактически заблокированным.

Представители судоходных компаний почти ежедневно обращаются к ВМС США с просьбой организовать военное сопровождение судов через Ормузский пролив. Об этом пишет Reuters.

Почему США отказывается сопровождать суда в Ормузском проливе?

Во время регулярных брифингов американские военные объясняют, что пока не могут предоставить эскорт, пока риск атак не уменьшится.

В то же время президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Соединенные Штаты готовы сопровождать танкеры через пролив, если это будет необходимо для возобновления поставок нефти. По его словам, ВМС Америки и партнеры могут обеспечить такое сопровождение, когда поступит соответствующее решение.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США Дэн Кейн сообщил, что американские военные сейчас изучают различные варианты возможного эскорта судов. В то же время официальные лица подтвердили, что ни одно коммерческое судно пока не сопровождалось американским флотом.

Высокопоставленный чиновник Революционной гвардии Ирана заявил, что пролив закрыт, и Иран будет стрелять по любому кораблю, который пытается пройти, сообщили иранские СМИ на прошлой неделе. Несколько кораблей уже были поражены.

Обратите внимание! Из-за боевых действий вокруг Ирана большинство судоходства в регионе приостановилось, а сотни кораблей остаются на якоре. Это уже привело к резкому росту цен на нефть, ведь через Ормузский пролив обычно проходит около пятой части мировых поставок нефти.

Эксперты по морской безопасности отмечают, что обеспечить безопасность судоходства в этом районе будет сложно даже международной коалиции. Причиной являются военные возможности Ирана, в частности использование морских мин, скоростных катеров и ударных беспилотников.

Ни Франция, ни Соединенные Штаты, ни международная коалиция, ни кто-то другой не в состоянии защитить Ормузский пролив,

– сказал Адель Бакаван, директор Европейского института исследований Ближнего Востока и Северной Африки.

В то же время в Пентагоне заявили, что могут усилить удары по иранским объектам, если транспортировка нефти через пролив будет оставаться заблокированной.

Что известно об уничтожении иранского флота Америкой?