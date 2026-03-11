ВМС США отказывают в сопровождении судов в Ормузском проливе, – Reuters
- ВМС США не могут обеспечить сопровождение торговых судов через Ормузский пролив из-за высокого риска атак.
- Это фактически блокирует ключевой маршрут для экспорта нефти с Ближнего Востока.
Военно-морские силы США пока не могут обеспечить сопровождение торговых судов через Ормузский пролив из-за слишком высокого риска атак. Поэтому ключевой морской маршрут для экспорта нефти с Ближнего Востока остается фактически заблокированным.
Представители судоходных компаний почти ежедневно обращаются к ВМС США с просьбой организовать военное сопровождение судов через Ормузский пролив. Об этом пишет Reuters.
Почему США отказывается сопровождать суда в Ормузском проливе?
Во время регулярных брифингов американские военные объясняют, что пока не могут предоставить эскорт, пока риск атак не уменьшится.
В то же время президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Соединенные Штаты готовы сопровождать танкеры через пролив, если это будет необходимо для возобновления поставок нефти. По его словам, ВМС Америки и партнеры могут обеспечить такое сопровождение, когда поступит соответствующее решение.
Председатель Объединенного комитета начальников штабов США Дэн Кейн сообщил, что американские военные сейчас изучают различные варианты возможного эскорта судов. В то же время официальные лица подтвердили, что ни одно коммерческое судно пока не сопровождалось американским флотом.
Высокопоставленный чиновник Революционной гвардии Ирана заявил, что пролив закрыт, и Иран будет стрелять по любому кораблю, который пытается пройти, сообщили иранские СМИ на прошлой неделе. Несколько кораблей уже были поражены.
Обратите внимание! Из-за боевых действий вокруг Ирана большинство судоходства в регионе приостановилось, а сотни кораблей остаются на якоре. Это уже привело к резкому росту цен на нефть, ведь через Ормузский пролив обычно проходит около пятой части мировых поставок нефти.
Эксперты по морской безопасности отмечают, что обеспечить безопасность судоходства в этом районе будет сложно даже международной коалиции. Причиной являются военные возможности Ирана, в частности использование морских мин, скоростных катеров и ударных беспилотников.
Ни Франция, ни Соединенные Штаты, ни международная коалиция, ни кто-то другой не в состоянии защитить Ормузский пролив,
– сказал Адель Бакаван, директор Европейского института исследований Ближнего Востока и Северной Африки.
В то же время в Пентагоне заявили, что могут усилить удары по иранским объектам, если транспортировка нефти через пролив будет оставаться заблокированной.
Что известно об уничтожении иранского флота Америкой?
Военная операция США против Ирана под названием "Эпическая ярость" продолжается, в том числе и на море. По данным Центральное командование Вооружённых сил США, американские военные уничтожили все 11 иранских кораблей, которые находились в Оманском заливе в начале операции. В заявлении отметили, что эти действия направлены на обеспечение свободы международного судоходства и противодействие угрозам со стороны иранского флота.
В среду, 4 марта, подводная лодка атаковала иранский военный корабль у побережья Шри-Ланки. В результате удара судно затонуло: по меньшей мере 101 человек считается пропавшим без вести, еще 78 получили ранения.
Подводная лодка уничтожила иранский фрегат IRIS Dena одной торпедой Mark 48 Advanced Capability (ADCAP) стоимостью около 4,2 миллиона долларов. По данным Fox News, боеприпас подорвался под днищем корабля, что повлекло мощный взрыв и быстрое затопление судна.