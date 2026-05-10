Специфический режим: военный обозреватель сказал, действует ли на Ближнем Востоке прекращение огня

Дональд Трамп заставил руководство Израиля прекратить огонь в Южном Ливане, поэтому перемирие никогда не было абсолютным. Сейчас Израиль продолжает зачистку в так называемой "желтой зоне" и наносит удары по выявленным боевикам, а Хезболла в ответ атакует FPV-дронами.

Военный обозреватель Давид Шарп объяснил 24 Каналу, что несмотря на все Израиль оставил за собой право уничтожения важных целей.

Готовится ли новая эскалация между Израилем и Хезболлой?

США стремились разорвать связь между иранскими требованиями и ситуацией в Ливане, чтобы показать миру, что затишье является результатом прямых израильско-ливанских переговоров в Вашингтоне, а не уступкой Тегерана. Именно поэтому американцы очень настойчиво попросили Израиль уменьшить боевые действия, и те согласились, хоть и без энтузиазма.

Они согласовали четкие правила, что на рубежах, которые израильская армия заняла еще до прекращения огня – продолжаются зачистки, который предусматривал уничтожение инфраструктуры и ликвидацию боевиков. Сейчас процесс почти завершился, однако именно он вызвал наибольшее недовольство Хезболлы.

За пределами этой зоны Израиль оставил за собой право наносить удары по любым обнаруженным боевикам или пусковым установкам, которые представляют угрозу. Лидеры Хезболлы также не ограничивает себя – пока Израиль находится на ливанской территории. То есть фактически идет вялая война,

– сказал Шарп.

Несмотря на то, что руки Израиля частично связаны американскими ограничениями, но Хезболла несет значительные потери – более 220 боевиков уничтожено с момента прекращения огня, есть погибшие и раненые с израильской стороны.

Параллельно Израиль использует "оперативные окна" для уничтожения ключевых целей: в Бейруте, который формально был вне игры, ликвидирован Ахмед Балута – командир элитного подразделения "Радван" численностью 5 тысяч боевиков, он был фигурой уровня высшего военного руководства Хизбаллы.

"Удар в Бейруте плюс такая цель – это то, что дает серьезный потенциал для эскалации. Жесткий ответ организации – лишь вопрос времени", – сказал Шарп.

Обратите внимание! Администрация Трампа одобрила продажу военной техники партнерам США на Ближнем Востоке на более 8,6 миллиардов долларов. Речь идет об Израиле, ОАЭ, Катар и Кувейт. Вашингтон осознает сохранение угрозы со стороны Ирана, поэтому усиливает вооружение своих союзников в регионе.

Что еще известно о ситуации на Ближнем Востоке?

Израиль создал военный форпост в пустынном районе Ирака для обеспечения воздушной кампании против Ирана. Объект, который обустроили накануне боевых действий по согласованию с США, использовался как логистический центр для израильских ВВС.

На базе также находились подразделения спецназначения и поисково-спасательные группы на случай аварий или сбивания самолетов над территорией Ирана. В начале марта существование этого объекта почти раскрыли иранские военные.