Військовий оглядач Давид Шарп пояснив 24 Каналу, що попри все Ізраїль залишив за собою право знищення важливих цілей.

Дивіться також З авіацією та 15 тисячами військових: як Трамп зібрався звільняти судна в Ормузькій протоці

Чи готується нова ескалація між Ізраїлем та Хезболлою?

США прагнули розірвати зв’язок між іранськими вимогами та ситуацією в Лівані, щоб показати світу, що затишшя є результатом прямих ізраїльсько-ліванських переговорів у Вашингтоні, а не поступкою Тегерану. Саме тому американці дуже наполегливо попросили Ізраїль зменшити бойові дії, і ті погодилися, хоч і без ентузіазму.

Вони узгодили чіткі правила, що на рубежах, які ізраїльська армія зайняла ще до припинення вогню – тривають зачистки, який передбачав знищення інфраструктури та ліквідацію бойовиків. Наразі процес майже завершився, проте саме він викликав найбільше невдоволення Хезболли.

За межами цієї зони Ізраїль залишив за собою право завдавати ударів по будь-яких виявлених бойовиках чи пускових установках, які становлять загрозу. Лідери Хезболли також не обмежує себе – доки Ізраїль перебуває на ліванській території. Тобто фактично йде млява війна,

– сказав Шарп.

Попри те, що руки Ізраїлю частково зв’язані американськими обмеженнями, але Хезболла зазнає значних втрат – понад 220 бойовиків знищено з моменту припинення вогню, є загиблі й поранені з ізраїльського боку.

Паралельно Ізраїль використовує "оперативні вікна" для знищення ключових цілей: у Бейруті, який формально був поза грою, ліквідовано Ахмеда Балута – командира елітного підрозділу "Радван" чисельністю 5 тисяч бойовиків, він був фігурою рівня вищого військового керівництва Хізбалли.

"Удар у Бейруті плюс така ціль – це те, що дає серйозний потенціал для ескалації. Жорстка відповідь організації – лише питання часу", – сказав Шарп.

Зверніть увагу! Адміністрація Трампа схвалила продаж військової техніки партнерам США на Близькому Сході на понад 8,6 мільярда доларів. Йдеться про Ізраїль, ОАЕ, Катар і Кувейт. Вашингтон усвідомлює збереження загрози з боку Ірану, тому посилює озброєння своїх союзників у регіоні.

Що ще відомо про ситуацію на Близькому Сході?

Ізраїль створив військовий форпост у пустельному районі Іраку для забезпечення повітряної кампанії проти Ірану. Об’єкт, який облаштували напередодні бойових дій за погодженням зі США, використовувався як логістичний центр для ізраїльських ВПС.

На базі також перебували підрозділи спецпризначення та пошуково-рятувальні групи на випадок аварій або збиття літаків над територією Ірану. На початку березня існування цього об’єкта майже розкрили іранські військові.