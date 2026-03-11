Действительно ли Иран может запустить "Шахеды" по США: военный эксперт описал угрожающий сценарий

ФБР сообщали, что Иран может нанести удары "Шахедами" по западному побережью Соединенных Штатов. С одной стороны, трудно представить такую атаку. Но все же есть варианты, как это организовать.

Эксперт по международной безопасности фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерева, военный эксперт Тарас Жовтенко рассказал 24 Каналу, что Иран вполне может прибегнуть к определенным гибридным шагам. Вряд ли "Шахеды" долетят с территории Ирана. Но это может быть вполне удар из контейнеров на кораблях. Или другие похожие варианты.

Как Трамп может отреагировать на такую атаку?

По словам Жовтенко, ситуация с войной на Ближнем Востоке становится проблемой для Дональда Трампа. Хотя сейчас кажется, что он вообще особо не озабочен тем, что происходит. И это странно, учитывая, что уже скоро в США начнется предвыборная кампания. Возможно, у него есть план.

Если рационально оценивать ситуацию, то Трамп должен был бы переживать из-за роста цен на нефть, из-за погибших американских военных. А через полтора-два месяца там стартует предвыборная кампания на промежуточные выборы в прогресс, которые состоятся в ноябре 2026 года. Чем больше я наблюдаю за этим, тем очевиднее становится, что Трамп таки имеет определенную стратегию,

– отметил Жовтенко.

Вероятно, Трамп заявит, что ситуация вокруг является сложной, а угрозы для американской безопасности растут. Очевидно, что он будет обвинять в этом всех вокруг, но не себя. На этом фоне Трамп будет предлагать американцам поддержать республиканцев, чтобы не пришлось все бросать на полпути и еще больше расшатывать ситуацию.

Обратите внимание! В ноябре 2026 года в США пройдут промежуточные выборы в Конгресс. Там полностью переизберут Палату представителей, а также – треть Сената. Сейчас больше в обеих палатах имеют республиканцы.

Интересная деталь со встречи с Зеленским

Как отметил Жовтенко, во время одного из визита Владимира Зеленского в США прозвучал вопрос о выборах в Украине. Президент четко объяснил, что нельзя проводить выборы во время военного положения, когда ситуация с безопасностью остается неопределенной.

Тогда Трамп очень странно отреагировал на эти слова. Он заинтересовался заявлением Зеленского и еще и переспросил, что действительно ли выборы не удастся провести из-за военного положения.

Возможно, план Б для Трампа заключается в объявлении частичного военного положения из-за иранской угрозы. Поэтому даже такой залет "Шахедов" был бы идеальным для Трампа в таком сценарии. Тогда там бы пошла пауза в выборах. Понятно, что это далеко не основной вариант. Но это точно один из сценариев, которые там обсуждают,

– считает Жовтенко.

Конфликт между США и Ираном