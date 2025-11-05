США могут ждать сюрпризы: Россия предупредила, что может передать Венесуэле "Орешник"

Россия расширяет военное сотрудничество с Венесуэлой и рассматривает возможность передать ей новую ракетную систему "Орешник". Депутат Госдумы подчеркнул, что Москва уже поставляет широкий спектр оружия –от стрелкового до боевой авиации, поэтому "американцев могут ждать сюрпризы".

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев сказал интервью Газета.Ru, что Россия не исключает возможности передачи Венесуэле комплекса "Орешник" для войны с США, пишет 24 Канал.

Смотрите также Пойдет ли Трамп на войну против Венесуэлы: OSINT-аналитик назвал вероятный сценарий

Какое еще оружие поставляет Россия Венесуэле?

По словам Журавлева, Россия сейчас является ключевым военно-техническим партнером Венесуэлы и поставляет "почти всю номенклатуру вооружений – от стрелкового оружия до авиации".

Не вижу никаких препятствий для того, чтобы поставлять дружественной нам стране такие новые разработки, как "Орешник",

– сказал Журавлев.

Также российский депутат заявил, что данные о масштабах и номенклатуре поставок засекречены, поэтому "США могут ждать сюрпризы". Он отметил, что основу военно-воздушных сил Венесуэлы составляют российские истребители Су-30МК2, кроме того, страна получила комплексы "Панцирь-С1" и "Бук-М2Е".

Сможет ли Россия отправить "Орешник" Венесуэле?

По информации издания Defense Express, заявление России о якобы переброске крылатых ракет и возможной передаче "Орешника" полностью соответствует привычной риторике Кремля, поэтому к таким громким словам стоит относиться с долей здорового скепсиса. Однако нельзя игнорировать агрессивность Кремля и его открытое противостояние Западу. Россия может считать размещение ракет в Южной Америке выгодным шагом и дополнительным рычагом в переговорах с США.

Сейчас, в лучшем случае, Кремль может перебросить только один комплекс "Орешник". По данным украинских спецслужб, в России осталась только одна ракета – одну уничтожили в 2023 году, еще одну запустили по Днепру в 2024 году.

Технически "Орешник" тоже можно доставить в Венесуэлу, однако только Ан-124 способен перевезти около 70 тонн груза. Полет с несколькими промежуточными посадками свидетельствовал бы о развертывании комплекса, но пока этого не произошло.

Относительно крылатых ракет – Москва вполне вероятно может направить несколько пусковых с обеспечением и запасом ракет, тем более что подобные комплексы уже передаются союзникам в Беларусь.

Даже при морской отправке доставка из России в Венесуэлу займет около 20 дней – это слишком долго.

Кому уже Кремль передал "Орешник"