Конституционный кризис в Польше: отстранение председателя трибунала и вмешательство Навроцкого

В Польше разразился острый конституционный кризис после того, как группа судей отстранила руководство Конституционного трибунала. Президент Кароль Навроцкий прервал зарубежный визит, ночью прибыл к заблокированному зданию суда, а два посла объявили об отставке.

13:27, 31 октября Возле Конституционного трибунала задержали вооруженного мужчину в балаклаве Варшавская полиция задержала во время митинга 30-летнего мужчину с ножом, газовым пистолетом и наркотиками, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на правоохранительные органы. 12:22, 31 октября И.о. председателя Конституционного трибунала изменила режим работы суда Анна Корвин-Пьотровская приостановила работу аппарата учреждения и призвала судей работать за пределами здания суда. Она также отменила действующие распоряжения предыдущего руководства. 07:37, 31 октября Послы Польши в Румынии и Китае подали в отставку Польские дипломаты Павел Солох и Якуб Кумох заявили о сложении полномочий в знак несогласия с событиями вокруг трибунала. В польском МИД это решение подвергли критике. 07:04, 31 октября Президент Навроцкий вошел в заблокированный трибунал Кароль Навроцкий прибыл в здание суда и вступил в словесную перепалку с судьями, заявив, что не признает их легитимность. Впоследствии он покинул здание суда. 06:38, 31 октября Навроцкий созвал экстренные консультации с парламентом Президент Польши объявил о проведении экстренных встреч с лидерами фракций Сейма. Он назвал события вокруг суда угрозой внутренней безопасности и попыткой узурпации власти. 06:27, 31 октября Судьи отстранили руководство Конституционного трибунала Группа судей объявила о месячном отстранении председателя суда Богдана Свенчковского и его заместителя. К зданию были вызваны полицейские, у здания суда произошли столкновения и были задержаны трое протестующих. 06:23, 31 октября Навроцкий развернул самолет и прервал визит в Сенегал Президент Польши отменил официальный визит в Африку и срочно вылетел обратно в Варшаву из-за обострения конфликта вокруг Конституционного суда.

Масштабная эскалация вокруг высшего органа конституционного правосудия Польши развернулась вечером 30 октября. Ситуация быстро приобрела международный резонанс, приведя к отставке дипломатов и призывам союзников к сдержанности.

Ночное противостояние у здания суда

Поводом для обострения ситуации стало распоряжение судьи Анны Корвин-Пьотровской, которая временно отстранила председателя трибунала Богдана Свенчковского и его заместителя Бартоломея Соханского. Она обвинила руководство суда в саботаже работы коллегии и блокировании принесения присяги новыми судьями. Здание трибунала сразу окружили подразделения полиции, после чего у здания собрался митинг оппозиции во главе с лидером партии "Право и справедливость" Ярославом Качиньским. Во время попыток демонстрантов прорвать оцепление правоохранители задержали трех человек.

Узнав о событиях, польский лидер Кароль Навроцкий развернул самолет по пути в Сенегал и ночью прибыл в Варшаву. Президент лично вошел в заблокированное здание трибунала, где вступил в резкую перепалку с новоизбранными судьями. Позже глава государства назвал ночные события нарушением общественного порядка и призвал немедленно вывести силовиков с территории суда.

Отставка послов в Китае и Румынии

Кризис вокруг суда вызвал неожиданный демарш в дипломатическом корпусе. Посол Польши в Румынии Павел Солох подал в отставку, заявив о неприемлемости того, что происходит. "В связи с попыткой незаконного захвата Конституционного трибунала я не вижу возможности продолжать исполнять обязанности посла Республики Польша в Румынии", – подчеркнул дипломат.

Аналогичное решение принял и посол Польши в Китае Якуб Кумох, который подтвердил завершение своей дипломатической миссии и возвращение в страну. На это резко отреагировал министр иностранных дел Радослав Сикорский, отметив: "Я принимаю к сведению непрофессиональное завершение Вашей миссии. Вы больше не представляете Республику".

Позиция правительства и попытки диалога

Премьер-министр Польши Дональд Туск встал на защиту действий правоохранительных органов и решений судей, подчеркнув неизбежность изменений в судебной системе. "Восстановление верховенства права – наш долг. После лет беззакония, царившего при PiS, это сложный, порой болезненный процесс, требующий решительных действий. Другого пути нет", – подчеркнул глава польского правительства.

Между тем генеральный прокурор Вальдемар Журек подал в Конституционный трибунал ходатайство о снятии иммунитета с отстраненных руководителей ведомства. Для преодоления острого политического тупика президент Навроцкий инициировал проведение срочных консультаций со всеми парламентскими фракциями Сейма.