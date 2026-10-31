Хронологія подій Остання подія 28 хв тому 31 жовтня 2026 13:27 13:27, 31 жовтня Біля Конституційного трибуналу затримали озброєного чоловіка в балаклаві Варшавська поліція затримала під час мітингу 30-річного чоловіка з ножем, газовим пістолетом і наркотиками, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на правоохоронців. 12:22 12:22, 31 жовтня В.о. голови Конституційного трибуналу змінила режим роботи суду Анна Корвін-Пйотровська призупинила роботу апарату установи та закликала суддів працювати поза будівлею суду. Вона також скасувала чинні розпорядження попереднього керівництва. 07:37 07:37, 31 жовтня Посли Польщі в Румунії та Китаї пішли у відставку Польські дипломати Павел Солох та Якуб Кумох заявили про складання повноважень на знак незгоди з подіями навколо трибуналу. У польському МЗС розкритикували це рішення. 07:04 07:04, 31 жовтня Президент Навроцький зайшов до заблокованого трибуналу Кароль Навроцький прибув до будівлі суду та вступив у словесну суперечку із суддями, заявивши про невизнання їхньої легітимності. Згодом він залишив приміщення суду. 06:38 06:38, 31 жовтня Навроцький скликав термінові консультації з парламентом Президент Польщі оголосив про невідкладні зустрічі з лідерами фракцій Сейму. Він назвав події довкола суду загрозою внутрішній безпеці та спробою узурпації влади. Реклама 06:27 06:27, 31 жовтня Судді усунули керівництво Конституційного трибуналу Група суддів оголосила про місячне відсторонення голови суду Богдана Свєнчковського та його заступника. До будівлі стягнули поліцію, під судом відбулися сутички й затримання трьох протестувальників. 06:23 06:23, 31 жовтня Навроцький розвернув літак і перервав візит до Сенегалу Президент Польщі скасував офіційний візит до Африки та терміново вилетів назад до Варшави через загострення конфлікту довкола Конституційного суду.

Масштабна ескалація довкола вищого органу конституційного правосуддя Польщі розгорнулася ввечері 30 жовтня. Ситуація швидко набула міжнародного резонансу, призвівши до відставки дипломатів і закликів союзників до стриманості.

Adv

Нічне протистояння під будівлею суду

Приводом для загострення стало розпорядження судді Анни Корвін-Пйотровської, яка тимчасово відсторонила голову трибуналу Богдана Свєнчковського та його заступника Бартломея Соханського. Вона звинуватила керівництво суду в саботажі роботи колегії та блокуванні присяги нових суддів. Будівлю трибуналу одразу оточили підрозділи поліції, після чого під установою зібрався мітинг опозиції на чолі з лідером партії "Право і справедливість" Ярославом Качинським. Під час спроб демонстрантів прорвати оточення правоохоронці затримали трьох осіб.

Дізнавшись про події, польський лідер Кароль Навроцький розвернув літак на шляху до Сенегалу та вночі прибув до Варшави. Президент особисто увійшов до заблокованого приміщення трибуналу, де вступив у різку суперечку з новообраними суддями. Пізніше очільник держави назвав нічні події порушенням громадського порядку та закликав негайно вивести силовиків із території суду.

Відставка послів у Китаї та Румунії

Криза навколо суду спричинила несподіваний демарш у дипломатичному корпусі. Посол Польщі в Румунії Павел Солох подав у відставку, заявивши про неприйнятність того, що відбувається. "У зв'язку зі спробою незаконного захоплення Конституційного трибуналу я не бачу можливості продовжувати виконувати обов'язки посла Республіки Польща в Румунії", – наголосив дипломат.

Аналогічне рішення ухвалив і посол Польщі в Китаї Якуб Кумох, який підтвердив завершення своєї дипломатичної місії та повернення до країни. На це різко відреагував міністр закордонних справ Радослав Сікорський, зазначивши: "Я беру до відома непрофесійне завершення Вашої місії. Ви більше не представляєте Республіку".

Позиція уряду та спроби діалогу

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск став на захист дій правоохоронців і рішень суддів, підкресливши невідворотність змін у судовій системі. "Відновлення верховенства права – наш обов’язок. Після років беззаконня, яке панувало за PiS, це складний, часом болісний процес, який вимагає рішучих дій. Іншого шляху немає", – підкреслив очільник польського уряду.

Тим часом Генеральний прокурор Вальдемар Журек подав до Конституційного трибуналу клопотання про зняття імунітету з відсторонених керівників установи. Для подолання гострого політичного тупика президент Навроцький ініціював проведення термінових консультацій з усіма парламентськими фракціями Сейму.