Украина начала контрнаступление после отключения россиян от Starlink, – The Telegraph
- Украинские войска начали контрнаступательные действия после блокирования российских войск от терминалов Starlink.
- Украина усилила удары по военным объектам внутри России, уничтожив склады боеприпасов и беспилотники.
Украинские войска начали контрнаступательные действия для восстановления позиций на восточной линии фронта после того, как российским войскам заблокировали доступ к терминалам Starlink, что стало ощутимой проблемой для оккупантов.
Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на американский Институт изучения войны (ISW).
Что происходит на фронте?
Издание, ссылаясь на данные аналитиков, сообщает о контрнаступлении украинских войск для восстановления связи между позициями на фронте между южной частью Доброполья и северной частью Варваровки.
Карты ISW свидетельствуют о контратаках у Терноватого, Доброполья и Железнодорожного, вблизи Днепропетровской и Запорожской областей. Предполагают, что это произошло в результате отключения российских войск от Starlink.
Еще раньше высокопоставленный чиновник НАТО заявлял BBC, что некоторые успехи Украины на поле боя в Запорожской области произошли после того, как SpaceX предотвратила использование российскими войсками спутниковых терминалов.
Почти 90 процентов российских подразделений потеряли связь после того, как Маск организовал прекращение работы сервиса в начале этого месяца. Решение о Starlink было принято после того, как стало известно, что российские войска прикрепляют терминалы Starlink к беспилотникам дальнего радиуса действия,
– говорится в статье.
Более того, коммуникация между оккупантами также пострадала из-за решения России ввести новые ограничения на пользование Telegram, популярного мессенджера, который активно использовали россияне в войне против Украины.
Какие еще успехи имеет Украина?
В материале отмечают, что кроме вышеупомянутого, Украина усилила удары по военным объектам внутри России. В частности, Украина атаковала крылатыми ракетами "Фламинго" один из крупнейших складов боеприпасов врага.
Речь идет об объекте, расположенном под Волгоградом и ракетном заводе в Тамбовской области. Также Силы обороны уничтожили 6 тысяч беспилотников под Суджей в Курской области, что нанесло серьезный ущерб россиянам.
Что этому предшествовало?
Ранее летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что на Запорожском фронте продолжаются стабилизационные операции. По его словам, это контрнаступательные действия, но тактического уровня.
К слову, Александр Сырский сообщал, что ВСУ также активно осуществляют наступательные и контрнаступательные действия. Иногда около четверти боевых столкновений составляют именно действия украинских подразделений в наступлении.
Напомним, Минобороны совместно со SpaceX оперативно ввели "белый список" для терминалов Starlink в Украине. Использование терминалов на территории страны предусматривает обязательную верификацию оборудования.