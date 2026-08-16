Южная Корея предложила КНДР положить конец войне, продолжающейся более 70 лет

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен призвал Северную Корею сесть за стол переговоров и официально положить конец войне между двумя странами. Сеул также готов обсудить меры по снижению напряженности на границе и сдерживанию ядерной программы Пхеньяна.

Об этом сообщает BBC.

Какие детали предложения известны?

О своей инициативе Ли заявил во время церемонии по случаю Дня освобождения Кореи от японского колониального господства. Он призвал обе стороны отказаться от угроз и перейти к переговорам как непосредственные участники конфликта.

Президент Южной Кореи также предложил создать "многоуровневую систему безопасности", которая должна была бы предотвращать военные инциденты вдоль фактической границы между государствами – демилитаризованной зоны (ДМЗ).

По словам Ли, переговоры могли бы стать площадкой не только для обсуждения мирного сосуществования и сотрудничества, но и для поиска практических способов остановить дальнейшее развитие ядерного потенциала КНДР.

Северная Корея в 2022 году официально провозгласила себя ядерной державой и заявила, что не откажется от ядерного оружия. По оценкам экспертов, Пхеньян уже располагает десятками ядерных боеголовок.

Ли Чжэ Мен ранее заявлял, что КНДР может производить примерно 15–20 новых ядерных боеголовок в год. В то же время он называл возможную договоренность о замораживании производства ядерного оружия реалистичной промежуточной целью, хотя Сеул будет и впредь выступать за полную денуклеаризацию Северной Кореи.

Однако официальный Пхеньян пока публично не отреагировал на новое предложение президента Южной Кореи. Государственные СМИ КНДР сообщали лишь о мероприятиях с участием Ким Чен Ына по случаю Дня освобождения. Однако ранее Северная Корея уже отвергала инициативы Ли по возобновлению диалога. Пхеньян, в частности, критиковал военное сотрудничество Сеула с США и совместные учения двух стран.

Напомним, военная напряженность на Корейском полуострове сохраняется. Накануне Северная Корея осуществила запуск баллистической ракеты в море – это был уже 11-й вероятный ракетный тест КНДР в этом году. Запуск состоялся незадолго до запланированных совместных военных учений США и Южной Кореи, которые традиционно вызывают резкую реакцию Пхеньяна.