Теперь очень внимательно будут следить: в Германии прокомментировали коррупционный скандал в Украине
- Германия продолжает доверять Украине, но внимательно будет следить за развитием коррупционного скандала в энергетике.
- Берлин верит, что украинские антикоррупционные органы доведут дело до логического завершения.
Западные партнеры пока фактически не комментировали "пленки Миндича" и соответствующее дело НАБУ о хищениях в энергетике. К вечеру 12 ноября появилась реакция Германии.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Дойче велле".
Что говорят в Германии о скандале в Украине?
Официальный представитель немецкого правительства Штефан Корнелиус заявил: Берлин по-прежнему доверяет Украине.
Федеральное правительство теперь очень внимательно будет следить за развитием событий. Я уже говорил, что мы находимся в теснейшем доверительном контакте с президентом Украины и продолжаем быть рядом, в частности в таких ситуациях. Теперь мы будем наблюдать за развитием в этом конкретном случае. И, при необходимости, возможно, нам придется принять меры и в этом деле,
– сказал он.
На немецко-украинских межправительственных консультациях, которые должны состояться позже в этом году, тема коррупции не внесена в повестку дня, и ее обсуждение не планируют.
На данный момент у нас есть доверие к правительству Украины, что оно само позаботится о решении этого вопроса, а также к антикоррупционным органам – что они раскроют это дело и доведут его до логического завершения,
– подчеркнул Штефан Корнелиус.
Интересно! Кабмин на основе материалов НАБУ отстранил от работы вице-президента Энергоатома Якоба Хартмута. Об этом 12 ноября сообщила Юлия Свириденко.
Заявления МИД Украины для партнеров
Андрей Сибига на оборонной сессии заседания Группы семи, ЕС и Украины заявил: "Все, кто причастен к коррупционным схемам, будут привлечены к ответственности – это твердая позиция президента Владимира Зеленского и нашего правительства".
Он подчеркнул, что Галущенко и Гринчук уже написали заявления об отставке, а государство инициировало санкции против фигурантов дела. Очевидно, речь о Тимуре Миндиче и Александре Цукермане, против которых должны ввести санкции СНБО.
Скандал с Энергоатомом бьет по репутации Украины в мире
Исполнительный директор ОО "Центр противодействия коррупции" Дарья Каленюк в эфире 24 Канала сказала: именно реакция президента определит, сохранится ли доверие к Украине среди ее союзников. Президенту следует прекратить оказывать влияние на независимые расследования, чтобы сохранить доверие общества и партнеров.
А Валерий Пекарь в большой колонке для 24 Канала всесторонне проанализировал события. Эксперт призвал взвешенно подойти к ситуации.