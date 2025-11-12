Теперь очень внимательно будут следить: в Германии прокомментировали коррупционный скандал в Украине

Западные партнеры пока фактически не комментировали "пленки Миндича" и соответствующее дело НАБУ о хищениях в энергетике. К вечеру 12 ноября появилась реакция Германии.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Дойче велле".

Что говорят в Германии о скандале в Украине?

Официальный представитель немецкого правительства Штефан Корнелиус заявил: Берлин по-прежнему доверяет Украине.

Федеральное правительство теперь очень внимательно будет следить за развитием событий. Я уже говорил, что мы находимся в теснейшем доверительном контакте с президентом Украины и продолжаем быть рядом, в частности в таких ситуациях. Теперь мы будем наблюдать за развитием в этом конкретном случае. И, при необходимости, возможно, нам придется принять меры и в этом деле,

– сказал он.

На немецко-украинских межправительственных консультациях, которые должны состояться позже в этом году, тема коррупции не внесена в повестку дня, и ее обсуждение не планируют.

На данный момент у нас есть доверие к правительству Украины, что оно само позаботится о решении этого вопроса, а также к антикоррупционным органам – что они раскроют это дело и доведут его до логического завершения,

– подчеркнул Штефан Корнелиус.

Интересно! Кабмин на основе материалов НАБУ отстранил от работы вице-президента Энергоатома Якоба Хартмута. Об этом 12 ноября сообщила Юлия Свириденко.

Заявления МИД Украины для партнеров

Андрей Сибига на оборонной сессии заседания Группы семи, ЕС и Украины заявил: "Все, кто причастен к коррупционным схемам, будут привлечены к ответственности – это твердая позиция президента Владимира Зеленского и нашего правительства".

Он подчеркнул, что Галущенко и Гринчук уже написали заявления об отставке, а государство инициировало санкции против фигурантов дела. Очевидно, речь о Тимуре Миндиче и Александре Цукермане, против которых должны ввести санкции СНБО.

