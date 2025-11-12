Тепер дуже уважно стежитимуть: у Німеччині прокоментували корупційний скандал в Україні

Західні партнери поки що фактично не коментували "плівки Міндіча" та відповідну справу НАБУ про розкрадання в енергетиці. Надвечір 12 листопада з'явилася реакція Німеччини.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Дойче велле".

Важливо Після корупційного скандалу з Міндічем: чи зможе Зеленський врятувати довіру партнерів

Що кажуть у Німеччині про скандал в Україні?

Офіційний представник німецького уряду Штефан Корнеліус заявив: Берлін, як і раніше, довіряє Україні.

Федеральний уряд тепер дуже уважно стежитиме за розвитком подій. Я вже говорив, що ми перебуваємо в найтіснішому довірливому контакті з президентом України і продовжуємо бути поруч, зокрема в таких ситуаціях. Тепер ми спостерігатимемо за розвитком у цьому конкретному випадку. І, за необхідності, можливо, нам доведеться вжити заходів і у цій справі,

– сказав він.

На німецько-українських міжурядових консультаціях, які мають відбутися пізніше цього року, тема корупції не внесена до порядку денного, і її обговорення не планують.

На цей момент у нас є довіра до уряду України, що він сам подбає про вирішення цього питання, а також до антикорупційних органів – що вони розкриють цю справу і доведуть її до логічного завершення,

– наголосив Штефан Корнеліус.

Цікаво! Кабмін на основі матеріалів НАБУ відсторонив від роботи віцепрезидента Енергоатома Якоба Хартмута. Про це 12 листопада повідомила Юлія Свириденко.

Заяви МЗС України для партнерів

Андрій Сибіга на оборонній сесії засідання Групи семи, ЄС та України заявив: "Всі, хто причетний до корупційних схем, будуть притягнуті до відповідальності – це тверда позиція президента Володимира Зеленського та нашого уряду".

Він підкреслив, що Галущенко та Гринчук уже написали заяви про відставку, а держава ініціювала санкції проти фігурантів справи. Вочевидь, мова про Тимура Міндіча та Олександра Цукермана, проти яких мають запровадити санкції РНБО.

