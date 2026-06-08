Третьи за полтора года: в Косово состоялись досрочные парламентские выборы

В Косово состоялись досрочные парламентские выборы, которые стали уже третьим голосованием менее чем за полтора года. Партия действующего премьера Альбина Курти снова получила наибольшую поддержку, однако не смогла обеспечить себе самостоятельное большинство.

В частично признанном Косово 7 июня состоялись досрочные парламентские выборы – уже третьи менее чем за полтора года на фоне длительного политического кризиса. Об этом пишет Reuters.

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Что известно о выборах в Косово?

По почти полным подсчетам, партия действующего премьер-министра Альбина Курти Vetëvendosje набрала около 43% голосов и снова стала лидером гонки. В то же время этого недостаточно для самостоятельного формирования правительства. Основные результаты выглядят так:

Vetëvendosje (Альбин Курти) – около 43%;

Демократическая партия Косово (PDK) – 21%;

Демократическая лига Косово (LDK) – 17%;

Предварительные данные свидетельствуют, что явка избирателей оставалась низкой. На территории страны было открыто более 2 500 участков, а право голоса имели более двух миллионов граждан.

Напомним, в 2025 году на парламентских выборах в Косово победу одержала партия действующего премьер-министра Альбина Курти – Vetëvendosje. В то же время, несмотря на первое место, политической силе не удалось сформировать стабильное большинство в парламенте, что усложнило процесс формирования правительства. После повторных политических процессов ситуация в стране обострилась. Оппозиционные силы начали бойкотировать голосование по избранию президента. В апреле этого года глава государства так и не был избран, из-за чего парламент был распущен, а в стране объявили новые досрочные выборы.

Отметим, Косово – частично признанное государство с преимущественно албанским населением. Ранее регион имел статус автономии в составе Сербии, однако в 1991 году началось движение за независимость, что привело к обострению конфликта с тогдашней Югославией. В 1998 – 1999 годах он перерос в вооруженное противостояние, после которого состоялась военная операция НАТО и вывод сербских войск, а территория перешла под управление ООН.

В 2008 году Косово в одностороннем порядке провозгласило независимость, которую Сербия не признает. Сейчас его признали около 100 стран мира, тогда как часть государств, в частности Украина и пять стран ЕС (Кипр, Греция, Румыния, Словакия и Испания), этого не сделали.