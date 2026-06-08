В частично признанном Косово 7 июня состоялись досрочные парламентские выборы – уже третьи менее чем за полтора года на фоне длительного политического кризиса. Об этом пишет Reuters.

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Что известно о выборах в Косово?

По почти полным подсчетам, партия действующего премьер-министра Альбина Курти Vetëvendosje набрала около 43% голосов и снова стала лидером гонки. В то же время этого недостаточно для самостоятельного формирования правительства. Основные результаты выглядят так:

Vetëvendosje (Альбин Курти) – около 43%;

Демократическая партия Косово (PDK) – 21%;

Демократическая лига Косово (LDK) – 17%;

Предварительные данные свидетельствуют, что явка избирателей оставалась низкой. На территории страны было открыто более 2 500 участков, а право голоса имели более двух миллионов граждан.

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Напомним, в 2025 году на парламентских выборах в Косово победу одержала партия действующего премьер-министра Альбина Курти – Vetëvendosje. В то же время, несмотря на первое место, политической силе не удалось сформировать стабильное большинство в парламенте, что усложнило процесс формирования правительства. После повторных политических процессов ситуация в стране обострилась. Оппозиционные силы начали бойкотировать голосование по избранию президента. В апреле этого года глава государства так и не был избран, из-за чего парламент был распущен, а в стране объявили новые досрочные выборы.

Отметим, Косово – частично признанное государство с преимущественно албанским населением. Ранее регион имел статус автономии в составе Сербии, однако в 1991 году началось движение за независимость, что привело к обострению конфликта с тогдашней Югославией. В 1998 – 1999 годах он перерос в вооруженное противостояние, после которого состоялась военная операция НАТО и вывод сербских войск, а территория перешла под управление ООН.

В 2008 году Косово в одностороннем порядке провозгласило независимость, которую Сербия не признает. Сейчас его признали около 100 стран мира, тогда как часть государств, в частности Украина и пять стран ЕС (Кипр, Греция, Румыния, Словакия и Испания), этого не сделали.