В Кремле уже отреагировали на предложение Бориса Джонсона ввести европейские войска в Украину. Там недовольны этой идеей.

Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков, сообщают пропагандистские СМИ.

Как в Кремле отреагировали на предложение Джонсона?

Песков начал рассказывать, что для России неприемлемо, если европейские страны введут войска в Украину.

Размещение любых иностранных контингентов на территории Украины является абсолютно недопустимым и неприемлемым для российской стороны. Это неоднократно обсуждалось на различных уровнях,

– сказал Песков.

Он цинично утверждал, что британский политик Борис Джонсон является одним из тех, кто якобы мешает мирному урегулированию войны. К тому же Песков еще и набросился на другие европейские страны, где якобы постоянно обсуждают такие идеи.

Что предлагал Джонсон?

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал европейские страны направить войска в Украину еще до того, как Россия согласится на прекращение огня. Они могли бы проводить логистические и другие миссии в регионах, удаленных от зоны боевых действий. Он убежден, что это не приведет к еще большей эскалации, а станет правильным жестом поддержки Украины.