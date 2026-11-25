В Кремле отреагировали на идею Джонсона о размещении европейских войск в Украине / Фото: Getty Images
В Кремле уже отреагировали на предложение Бориса Джонсона ввести европейские войска в Украину. Там недовольны этой идеей.
Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков, сообщают пропагандистские СМИ.
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Как в Кремле отреагировали на предложение Джонсона?
Песков начал рассказывать, что для России неприемлемо, если европейские страны введут войска в Украину.
Размещение любых иностранных контингентов на территории Украины является абсолютно недопустимым и неприемлемым для российской стороны. Это неоднократно обсуждалось на различных уровнях
Он цинично утверждал, что британский политик Борис Джонсон является одним из тех, кто якобы мешает мирному урегулированию войны. К тому же Песков еще и набросился на другие европейские страны, где якобы постоянно обсуждают такие идеи.
Что предлагал Джонсон?
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал европейские страны направить войска в Украину еще до того, как Россия согласится на прекращение огня. Они могли бы проводить логистические и другие миссии в регионах, удаленных от зоны боевых действий. Он убежден, что это не приведет к еще большей эскалации, а станет правильным жестом поддержки Украины.
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