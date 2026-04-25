Рубио все чаще рассматривают как преемника Трампа, Politico

В ближайшем окружении президента США Дональда Трампа все чаще обсуждают возможное участие госсекретаря Марко Рубио в выборах 2028 года. Его позиции заметно укрепились благодаря активной роли во внешней политике, в частности по Венесуэле, а также демонстративной лояльности к Трампу.

Об этом сообщает издание Politico.

Почему именно Рубио может заменить Трампа?

В то же время сам Рубио ранее заявлял, что не планирует конкурировать с вице-президентом Джей Ди Вэнсом. Пока непонятно, сможет ли он перехватить значительную часть электората Трампа, если таки решит баллотироваться.

Социологические опросы показывают рост популярности Рубио. Его рейтинг существенно поднялся по сравнению с прошлым годом, тогда как Вэнс, хоть и потерял часть поддержки, все еще уверенно лидирует среди потенциальных кандидатов-республиканцев.

В Белом доме признают: Рубио пока не вытеснил Вэнса из списка фаворитов, однако его уже рассматривают как вполне реального претендента на будущее. Его влияние усиливается благодаря ключевым ролям в системе принятия решений, в частности сочетанию должностей госсекретаря и руководителя Совета национальной безопасности.

Росту его поддержки также способствует участие в более жесткой политике США в Западном полушарии, включая операции против наркокартелей и действия в отношении Венесуэлы и Кубы. Дополнительный плюс – отсутствие громких скандалов и конфликтов с самим Трампом.

Он очень хорошо сочетает в себе нормальность, здравый смысл и немного трамповского/MAGA-оттенка,

– отмечает сотрудник Республиканской партии, близкий к Белому дому.

В то же время Джей Ди Вэнс остается одним из главных фаворитов: он имеет сильные позиции в опросах и широкую поддержку среди союзников как внутри администрации, так и вне ее.

Окончательно же все будет упираться в решение самого Рубио – готов ли он вообще вступать в президентскую гонку.

