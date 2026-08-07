Трамп планирует ограничить гражданство США по праву рождения

Президент США Дональд Трамп подписал два указа, которые могут ограничить автоматическое получение американского гражданства по месту рождения в отдельных случаях. Документы также предусматривают ужесточение мер по борьбе с так называемым "родовым туризмом".

Об этом пишет Axios.

Какие ограничения планирует ввести Трамп своими указами?

Документы касаются только будущих рождений и предусматривают новые ограничения для нескольких категорий людей. В частности, речь идет о детях, рожденных в США от иностранных дипломатических сотрудников, работающих на другое правительство.

Администрация Трампа также хочет расширить исключения для детей лиц, классифицируемых как "враждебные иностранцы", в частности представителей террористических группировок, признанных федеральными властями США.

Отдельно указы касаются детей, рожденных в результате "родового туризма". Речь идет о случаях, когда иностранки, по версии администрации, намеренно приезжают в США именно для рождения ребенка и получения им американского гражданства. Новые правила также могут затронуть использование суррогатных матерей в таких схемах.

Еще одно положение касается американских территорий. Однако оно вступит в силу только в том случае, если Конгресс изменит соответствующее законодательство, поэтому пока эта часть указа не имеет практического действия.

Инициатива Трампа, вероятно, вновь станет предметом судебных обжалований. 14-я поправка к Конституции США гарантирует гражданство большинству людей, рожденных на территории страны, а предыдущая попытка президента ограничить это право уже столкнулась с судебными проблемами.

30 июня Верховный суд США отменил указ Трампа, подписанный в день его инаугурации, который предусматривал ограничение автоматического получения гражданства для детей, рожденных в США от родителей-неграждан. В то же время администрация Трампа настаивает, что американское законодательство уже предусматривает определенные исключения из принципа гражданства по рождению. Новые документы должны, в частности, уточнить и расширить применение этих исключений.

Второй указ поручает Государственному департаменту и Министерству внутренней безопасности разработать правила по борьбе с индустрией "родового туризма" в США и за рубежом. При этом американское законодательство уже запрещает использовать туристическую визу, если главной целью поездки является рождение ребенка с целью получения им гражданства США. Иммиграционные офицеры также могут отказать беременной иностранке во въезде, если установят, что она приехала в страну именно с такой целью.

Кстати, оценки количества детей, рожденных в США в результате "родового туризма", разнятся – от нескольких тысяч до десятков тысяч в год. Новые меры Трампа являются очередной попыткой администрации ужесточить иммиграционную политику и пересмотреть правила получения гражданства по месту рождения.