Заместитель Рубио женат на россиянке, чей дядя помогал Путину на выборах, – The Telegraph
- Заместитель госсекретаря США Даррен Битти женат на россиянке, чей дядя получил благодарность от Путина за помощь в избирательной кампании.
- Битти поддерживает пророссийские взгляды, критикует западные институты и выражает поддержку России и Китая.
- Он ликвидировал правительственное подразделение, занимавшееся противодействием российской пропаганде, и публично критиковал политику США и Великобритании.
Высокопоставленный чиновник, который ликвидировал российское дезинформационное подразделение правительства США, женат на россиянке, которая имеет связи с Кремлем. Речь идет о заместителе госсекретаря США по вопросам публичной дипломатии Даррене Битти.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Telegraph.
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Что известно о Даррене Битти и связи его жены с Россией
Издание отмечает, что Даррен Битти вызвал беспокойство в Госдепартаменте с момента своего назначения в феврале из-за своих горячих пророссийских взглядов. Не в последнюю очередь из-за ликвидации агентства, занимавшегося противодействием российской пропаганде.
В 2021 году чиновник женился на Юлии Кирилловне женился на Юлии Кириловой. Девушка получила образование в Москве, после чего уехала учиться в Канаду и Вашингтон. Оказалось, что жена Битти является племянницей Сергея Черникова, российского алкогольного магната.
Юлия Кириллова, которая является женой чиновника / фото The Telehraph
В свое время Черников получил личную благодарность от Путина за помощь в избирательной компании, которая впервые привела диктатора к власти. Тогда же он пошел в политику, заняв должность в министерстве природных ресурсов, а затем стал заместителем губернатора Ненецкого края в Сибири.
До прихода в американское правительство Битти писал в соцсетях, что Путин должен "проникнуть" в западные институты, а также критиковал, как он выразился, "глобалистскую американскую империю", и хвалил Россию с Китаем.
Даррен Битти, который работает в Госдепартаменте США / фото The Telehraph
Кроме этого он неоднократно призывал США передать Тайвань Пекину и называл Британию "бедным и жалким королевским государством, которому было бы гораздо лучше под китайским господством". Он активно распространял теории о том, что США проводят "операции цветной революции" в Украине, Гонконге, Синьцзяне и Мьянме. Путина он называл "храбрым и сильным" и говорил, что НАТО "представляет гораздо большую угрозу для американской свободы, чем Путин".
В своей публикации, опубликованной более чем через два года после начала войны в Украине, он раскритиковал политику Великобритании в отношении "вражды к России".