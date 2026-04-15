Играет на руку России: в США раскрыли роль Кубы в войне против Украины

Соединенные Штаты прямо намекают на то, что нынешний режим Кубы причастен к поставкам войск России. Страна, вероятно, могла предоставить до 5 тысяч бойцов для ведения войны против Украины.

Об этом администрация президента Дональда Трампа сообщила Конгрессу США, сообщает Axios.

Какую роль играет Куба?

Сообщают, что Куба якобы оказала "дипломатическую и политическую поддержку Москве". В несекретном отчете Госдепа США указывают, что хотя официальные записи об этом не свидетельствуют, однако есть "веские признаки" содействия этому.

Кубинский режим не смог защитить своих граждан от использования их как пешек в российско-украинской войне,

– заявил представитель Государственного департамента США.

Axios пище, что соответствующий отчет внешнедипломатического американского ведомства появился на фоне усиления давления Белого дома с целью смены руководства в Гаване и фактической блокады поставок нефти в страну.

"Граждане Кубы стали одной из из крупнейших идентифицированных групп иностранных боевиков, которые поддерживают российские военные операции в Украине", – указывают в отчете.

Издание отмечает, что большинство информации из открытых источников свидетельствует о том, что в Украине одновременно воюют от 1 до 5 тысяч граждан Кубы. По оценкам украинской разведки, несколько тысяч перебросили на фронт.

В то же время сенатор-республиканец Тед Круз в интервью изданию сообщил, что режим Кубы подрывает американские интересы во всем мире. Напоминают, что впервые присутствие кубинских граждан разоблачили еще в 2023 году.

Что этому предшествовало?

Ранее правительство Кубы начало уголовное расследование и заявило, что торговля людьми четко запрещена его законодательством. Позже оно объявило о возбуждении девяти уголовных дел, в которых фигурирует 40 обвиняемых.

Впрочем, Государственный департамент США сомневается в достоверности этого. В октябре 2025 года ведомство ссылалось на присутствие боевиков Кубы, чтобы создать сопротивление резолюции ООН, которая бы отменила эмбарго США в отношении Кубы.

К слову, политолог-международник Максим Яли в эфире 24 Канала сообщал, что подтверждений относительно участия кубинцев в войне нет, поэтому стоит дождаться, когда ВСУ возьмут граждан этой страны в плен.

Как сотрудничают Куба и Россия?